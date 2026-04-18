ФНС банкротит Алибасова-младшего из-за двухмиллионного долга

Сын продюсера Бари Алибасова-младший оказался на грани банкротства.

Сын продюсера Бари Алибасова-младший оказался на грани банкротства. Федеральная налоговая служба подала на него в суд из-за долга почти в два миллиона рублей, сообщает SHOT.

Причина — задолженность перед ФНС в размере 1,9 миллиона рублей. Алибасов-младший, будучи индивидуальным предпринимателем, не выплатил налоги, и теперь Управление по Кировской области добивается его банкротства через Арбитражный суд Москвы.

Принадлежащая ему компания ООО «БСБА» последний раз отчитывалась о доходах в 2021 году — тогда прибыль составила 2 миллиона рублей.

С мая 2023 года организация перестала сдавать налоговую отчётность, и в 2024 году ФНС заблокировала её счета.

