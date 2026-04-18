Лукашенко предложил сократить название Национального исторического музея Беларуси на одно слово, пояснив причину

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сократить название Национального исторического музея на одно слово, пояснив причину такой идеи. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Во время республиканского субботника на строительстве нового здания музея и обустройтсва парка Народного единства Лукашенко заметил:
«Нас как историков некоторые критикуют, что мы назвали Национальный исторический музей Беларуси. Истории, насколько я помню, в наше время давалось определение, что это наука о прошлом. Но мы же и современное тут отражаем, а может, где-то и в будущее заглянем. Может быть, просто Национальный музей Беларуси?».
