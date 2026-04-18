Лукашенко предложил сократить название Национального исторического музея Беларуси на одно слово, пояснив причину

Лукашенко предложил сократить название Национального исторического музея.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сократить название Национального исторического музея на одно слово, пояснив причину такой идеи. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Во время республиканского субботника на строительстве нового здания музея и обустройтсва парка Народного единства Лукашенко заметил:

«Нас как историков некоторые критикуют, что мы назвали Национальный исторический музей Беларуси. Истории, насколько я помню, в наше время давалось определение, что это наука о прошлом. Но мы же и современное тут отражаем, а может, где-то и в будущее заглянем. Может быть, просто Национальный музей Беларуси?».

Также во время субботника Александр Лукашенко сказал, на чем не надо скупиться в Беларуси.

Кстати, власти сказали, сколько денег собрали на республиканском субботнике в Беларуси и на что они пойдут.

