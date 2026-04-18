Bild: в Германии подстрелили около трёх тысяч радиоактивных кабанов за год

В Германии за 2025 год было подстрелено около 3 тыс. кабанов с повышенным содержанием радиоактивного цезия-137. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на данные Федерального административного ведомства.
«В общей сложности 2927 кабанов, в том числе поросят, были утилизированы из-за чрезмерного облучения», — говорится в сообщении.
По уточнениям, источником заражения стал радиационный фон, сохранившийся после чернобыльской аварии в лесах Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Тюрингии и Саксонии.
Как заявил представитель ведомства по радиационной безопасности, цезий-137 остается в грунте из-за своего длительного периода полураспада (около 30 лет). Оттуда вещество попадает в растения и прежде всего в грибы, которые едят кабаны.
Поскольку в тушах отстрелянных кабанов было зафиксировано превышение радиоактивного цезия-137, реализовать такое мясо на рынке оказалось невозможно. Тогда власти решили возместить охотникам ущерб, выделив 204 евро за одну взрослую особь и 102 евро за детеныша.
