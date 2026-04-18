Более тысячи калининградцев написали Тотальный диктант — текст о детстве Пушкина

Калининградская область присоединилась к всемирной просветительской акции «Тотальный диктант».

Источник: Kaliningradnews

Написать его можно было на 23 площадках в Калининграде, Светлогорске, Правдинске, Балтийске, Гвардейске, Светлом, Нестерове, Мамоново, Черняховске и Славске. Всего в регионе акция собрала больше тысячи участников.

На площадке филиала Третьяковской галереи в Калининграде текст диктовал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

Исполняющая обязанности министра молодежной политики Анна Высоцкая отметила: «Калининград традиционно демонстрирует высокий уровень вовлечённости в “Тотальный диктант”. Участие в акции стало доброй традицией для жителей всех возрастов — от школьников до старшего поколения».

Площадки также работали в БФУ им. И. Канта, Калининградском филиале Московского финансово-юридического университета, Информационном центре по атомной энергии, областной научной библиотеке, библиотеке им. Горького, Центральной городской библиотеке им. Чехова и других.

Автор текста в этом году — Алексей Варламов, писатель, доктор филологических наук, ректор Литературного института им. Горького. Текст посвящён детству Александра Пушкина и его отношениям с родителями.

Региональный координатор акции Екатерина Звягина напомнила: «Калининград пишет “Тотальный диктант” с 2014 года. За годы менялись площадки, дикторы, команды, но главное оставалось неизменным — идея, объединяющая людей вокруг любви к русскому языку и грамотности».

Результаты будут загружены на сайт акции, проверить свою оценку можно будет не ранее 25 апреля. Организаторы — ГАУ КО «Центр молодёжи» и БФУ им. И. Канта при поддержке министерства молодежной политики.

