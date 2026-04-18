В Дагестане высадили 4,8 тыс. саженцев на территории сгоревшего леса

МАХАЧКАЛА, 18 апреля. /ТАСС/. Почти 5 тыс. саженцев высадили в Хрюгском лесу Дагестана, пострадавшем от пожара в 2025 году. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.
«В прошлом году один из крупнейших хвойных массивов республики серьезно пострадал от пожара. В ноябре прошлого года высадили 800 деревьев, еще 4 тыс. — в апреле», — говорится в сообщении.
15 марта 2025 года в 2 км от села Хрюг в Ахтынском районе республики произошел ландшафтный пожар, огонь перекинулся и на лесной массив. Общая площадь возгорания составила 22,6 га, из них 6,8 га сгорело на землях лесного фонда.
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.