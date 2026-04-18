Дмитриев назвал критиков решения США по нефти РФ разжигателями войны

Напомним, Минфин США заявил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Согласно документу, нефть РФ выведена из-под ограничительных мер США до 16 мая. Речь идёт о сделках по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из РФ», которые были загружены на танкеры до 17 апреля текущего года.