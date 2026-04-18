Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев подверг критике тех, кто не одобрил решение США о продлении санкционных послаблений относительно российской нефти.
Он назвал критиков решения Соединённых Штатов разжигателями войны.
«Разжигатели войны резко раскритиковали решение администрации Дональда Трампа продлить санкционные послабления в отношении российской нефти», — написал Дмитриев в Telegram.
Он напомнил о публикациях в изданиях The Wall Street Journal, Politico и Bloomberg, в которых критикуется решение администрации США.
Кроме того, Дмитриев упомянул высказывания демократов. В частности, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и экс-посла Соединённых Штатов на Украине Стивана Пайфера.
Напомним, Минфин США заявил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Согласно документу, нефть РФ выведена из-под ограничительных мер США до 16 мая. Речь идёт о сделках по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из РФ», которые были загружены на танкеры до 17 апреля текущего года.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Российская Федерация научилась минимизировать последствия западных санкций, которые действуют против неё не первый год.