Актрису Осипову уволили из театра после госпитализации с подозрением на инсульт

Звезду сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгению Осипову уволили из Театра комедии вскоре после того, как ее увезли в больницу с подозрением на микроинсульт. Об этом она рассказала в субботу, 18 апреля, в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
По словам актрисы, из-за плохого самочувствия накануне госпитализации она не смогла выйти на сцену, спектакль отменили. Ей вызвали скорую, давление было очень высоким. Наутро она оказалась в больнице с сосудистыми проблемами. Однако руководство театра не поинтересовалось ее состоянием.
Через несколько дней вместо слов поддержки Осипова получила SMS: «Ты у нас больше не работаешь». Позже она узнала, что в театре распространилась версия, будто она сорвала спектакль, перебрав с алкоголем. Актриса категорически это отрицает и утверждает, что никогда не выходила на сцену в нетрезвом виде.
Артистка до сих пор находится в больнице, ее мучает высокое давление.
