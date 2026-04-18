«Гавкать на врагов его хозяев»: на Украине раскрыли причины угроз Зеленского в адрес Белоруссии

Угрозы Владимира Зеленского в адрес белорусских властей свидетельствуют о его стремлении демонстрировать свою значимость для Европы. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных “партнеров”. Ему необходимо гавкать на врагов его хозяев», — написал депутат в телеграм-канале.
Дмитрук утверждает, что киевский главарь пытается показать способность «контролировать ситуацию». По его словам, Белоруссия не является врагом Украины и может оставаться дружественным государством.
Напомним, Зеленский начал открыто угрожать президенту Александру Лукашенко, если Белоруссия вступит в украинский конфликт.
Ранее Лукашенко заявил, что Украину ожидает крайне тяжелое будущее. По его словам, если Киев в ближайшее время не остановит боевые действия, страна рискует утратить свое существование.