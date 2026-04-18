Нарколог объяснил пристрастие президента Польши к снюсу: «Банальная зависимость»

Оказию президента Польши Кароля Навроцкого в недавнем эфире прокомментировал врач-нарколог Василий Шуров. По словам эксперта, инцидент с польским президентом говорит о серьезном пристрастии к никотину.
«Он, собственно, ее [зависимости] и не стесняется. Навроцкий на дебатах этим снюсом закидывался за десну. (…) У него банальная никотиновая зависимость, он постоянно себя стимулирует никотином», — пояснил эксперт для aif.ru.
Снюс относится к категории бездымных табачных продуктов. Это увлажненный измельченный табак, который пользователь закладывает между губой и десной, благодаря чему никотин всасывается в кровь через слизистую оболочку.
Накануне президент Польши во время интервью YouTube-каналу Zero уронил пакетик со снюсом. Примечательно, что речь шла об инициативе правительства по запрету продажи электронных сигарет и снюсов.