Фестиваль моды, дизайна и ремесел пройдет в Нижнем Новгороде 19 апреля

19 апреля Нижний Новгород станет площадкой для проведения городского открытого фестиваля, посвященного моде, дизайну и ремеслам, под названием «Традиции и современность». Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
На фестивале будут представлены школьники и студенты, которые продемонстрируют 12 уникальных коллекций одежды и аксессуаров, выполненных в различных стилях, включая классику, авангард и этнику.
Событие начнется в 13:00 с открытия выставки эксклюзивных украшений и аксессуаров. Параллельно с выставкой преподаватели-мастера проведут серию увлекательных встреч и практических занятий.
Фестиваль состоится в общественном пространстве «Гараж», расположенном по адресу: улица Октябрьская, дом 35. Вход осуществляется со стороны улицы Варварской.
Ранее нижегородцам рассказали, что посмотреть на фестивале Intervals-2026.