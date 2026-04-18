5 продуктов для здоровья суставов: ортопед советует убирать хруст коленей

Хруст в коленях, боль после прогулки, скованность по утрам — такие симптомы знакомы многим волгоградцам. Суставы обычно напоминают о себе с возрастом, но проблемы могут появиться и раньше. Хорошая новость: правильное питание способно замедлить разрушение хряща, уменьшить воспаление и облегчить боль.
Врач-ортопед Павел Семиченков объяснил, почему суставы болят. Основная причина — постепенное истончение хрящевой ткани. Хрящ работает как амортизатор между костями. Когда он изнашивается, кости начинают тереться друг о друга, появляется боль и характерный хруст. Воспаление только ускоряет этот процесс, — пишет канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой.
«Ключевую роль в развитии суставных заболеваний играет воспаление. Именно оно приводит к отеку, покраснению, боли и ограничению подвижности. Поэтому так важно включать в рацион продукты, которые помогают бороться с воспалением», — отметил эксперт.
Вот 5 продуктов, которые стоит добавить в меню волгоградцам для здоровья суставов:
Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, сельдь). Омега-3 жирные кислоты в её составе обладают мощным противовоспалительным действием. Они снижают активность молекул, вызывающих воспаление, помогают уменьшить отек и боль. Семиченков советует есть такую рыбу 2−3 раза в неделю. Готовить лучше на пару, запекать или на гриле — жарка во фритюре уничтожает полезные свойства.
Костный бульон, холодец, заливное. Эти блюда богаты коллагеном — белком, который образует каркас хрящевой ткани и придает ей прочность. При дефиците коллагена хрящ становится уязвимым. Холодец полезен, но из-за высокого содержания холестерина его не стоит есть чаще раза в неделю. В другие дни можно заменить заливным из рыбы или фруктовым желе на желатине.
Яйца. Источник белка и аминокислот, необходимых для восстановления тканей. Яичные белки содержат минимум жиров и подходят для низкокалорийного рациона. В желтке есть лютеин и витамин А, полезные для суставов.
Зеленые овощи (брокколи, шпинат, брюссельская капуста, листовая зелень). Они богаты витаминами С и К. Витамин С участвует в синтезе коллагена, без которого хрящ не может восстанавливаться. Витамин К играет важную роль в минерализации костей и поддержании соединительной ткани. Брокколи и шпинат также содержат антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.
Ягоды (черника, малина, клюква, облепиха). Кладезь антиоксидантов и антоцианов. Эти вещества защищают клетки от окислительного стресса, который провоцирует воспаление и разрушение хряща.
Врач рекомендует включать ягоды в рацион как источник мощных противовоспалительных соединений.
Ранее врач Мясников назвал категорию людей, которым не грозит рак.