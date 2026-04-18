5 продуктов для здоровья суставов: ортопед советует убирать хруст коленей

Костный бульон, холодец, заливное. Эти блюда богаты коллагеном — белком, который образует каркас хрящевой ткани и придает ей прочность. При дефиците коллагена хрящ становится уязвимым. Холодец полезен, но из-за высокого содержания холестерина его не стоит есть чаще раза в неделю. В другие дни можно заменить заливным из рыбы или фруктовым желе на желатине.