Наставник «Пари НН» Алексей Шпилевский: «Доволен набранным очком»

— Для нас каждое очко сейчас важно. Конечно, я доволен. Но недоволен, как мы опять пропустили гол. Для меня — это подарок сопернику. Понятно, что у «Динамо» качественные индивидуально сильные футболисты. Мы искали свои шансы в «переключениях», хотели сегодня чуть ниже прессинговать. После удаления нам это ещё более усложнил один прекрасный человек, который судил игру. Но ребята показали характер, за что им огромное спасибо. Впереди — Оренбург. Нас ждёт следующий финал. Не сыграют Олусегун и Карич? Сейчас не важно, кто выйдет на поле. Все должны быть заряжены, мы будем всё для этого делать. Будет тяжелейший матч, надо показывать характер и, может быть, наступить на горло. Пусть это не то, что я хочу, но нам нужны очки, — резюмировал Алексей Шпилевский.