«Никто не поможет»: Фицо на фоне кризиса призвал ЕС пересмотреть подход к России

Энергетический кризис, связанный с конфликтом вокруг Ирана, может «избавить Евросоюз от одержимости Россией». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю — никто», — сказал премьер в видеобращении в социальной сети.
Фицо подчеркнул, что ЕС необходимо активно защищать собственные интересы всеми доступными политическими и правовыми методами.
Премьер напомнил о планах Словакии оспорить в европейских судах запрет на импорт российского газа. Фицо добавил, что не поддержит новый пакет санкций против России.
Напомним, что Европу уже охватил энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке. Цены на нефть и газ растут, а стоимость авиатоплива с начала конфликта удвоилась.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит использовать нефтяные резервы Евросоюза для сдерживания цен из-за кризиса.