«Никто не поможет»: Фицо на фоне кризиса призвал ЕС пересмотреть подход к России

Фицо: энергетический кризис может избавить Евросоюз от одержимости Россией.

Источник: Комсомольская правда

Энергетический кризис, связанный с конфликтом вокруг Ирана, может «избавить Евросоюз от одержимости Россией». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик раскритиковал действия США, Израиля и Украины. По его словам, именно эти страны привели к ухудшению ситуации на энергетическом рынке.

«Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю — никто», — сказал премьер в видеобращении в социальной сети.

Фицо подчеркнул, что ЕС необходимо активно защищать собственные интересы всеми доступными политическими и правовыми методами.

Премьер напомнил о планах Словакии оспорить в европейских судах запрет на импорт российского газа. Фицо добавил, что не поддержит новый пакет санкций против России.

Напомним, что Европу уже охватил энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке. Цены на нефть и газ растут, а стоимость авиатоплива с начала конфликта удвоилась.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит использовать нефтяные резервы Евросоюза для сдерживания цен из-за кризиса.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше