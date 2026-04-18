JDD: Франция сбила около 80 иранских БПЛА с начала войны против Тегерана

При этом одно из союзных Парижу государств изначально выступило против, поскольку французские вертолеты не были оснащены необходимыми системами связи для координации с союзниками, и было решено задействовать их в совместных патрулях с местными ВС. Позже нужная система Liason 16 все же была установлена на французские вертолеты. Собеседники газеты не сообщили, с каким из государств возникли проблемы, однако уточняется, что ВС Франции работали в воздушном пространстве Катара, Кувейта, Иордании и ОАЭ. «Они настаивают на том, что будут сбивать дроны самостоятельно, а мы действуем в качестве второго эшелона», — признался JDD один из высокопоставленных офицеров.