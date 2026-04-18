Сотрудники ТЦК в Киеве расстреляли автомобиль во время проверки документов

Служебное расследование начато после стрельбы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») по автомобилю в Киеве, сообщили в городском военкомате. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее украинские СМИ сообщали, что военкомы открыли огонь по машине гражданских во время попытки насильной мобилизации.
По предварительным данным, выстрелы были сделаны одним из военнослужащих, который не входил в группу оповещения, из личного устройства для отстрела резиновых патронов. В военкомате утверждают, что автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов, но водитель отказался выполнять требования, попытался скрыться, повредил служебный транспорт и наехал на ногу военнослужащему.
— Касаемо факта совершения выстрелов назначено служебное расследование с целью выяснения обстоятельств и мотивов стрельбы, — говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.
Ранее сотрудники ТЦК избили и облили из перцового баллончика 16-летнего подростка в Одессе.
