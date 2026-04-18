Филиппо: Франции угрожают сторонники Макрона и проевропеисты

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ЕС всеми силами пытается втянуть Францию в вооружённый конфликт против РФ.

Источник: Аргументы и факты

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ЕС всеми силами пытается втянуть Францию в вооружённый конфликт против РФ.

Он уточнил, что никакой якобы «российской угрозы» для Франции не существует. По его словам, настоящую угрозу для Парижа представляют «проевропеисты».

«Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что Франции угрожают именно сторонники французского лидера Эммануэля Макрона и приверженцы «проевропеизма».

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

Ранее сообщалось, что Филиппо разорвал флаг ЕС в ходе митинга в центре Парижа, а затем выкинул его. Филиппо подчеркнул, что он и его союзники прокладывают путь к национальному освобождению Франции.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше