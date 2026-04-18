Нижегородка Кристина Завиваева выиграла серебро первенства мира по шахматам

Наша землячка отличились в командном турнире.

На первенстве мира по шахматам в сербском городе Врнячка-Баня воспитанница нижегородской спортшколы № 9 Кристина Завиваева стала серебряным призёром в командных соревнованиях.

Кристина Завиваева вместе с москвичкой Элизой Терещенко выступала за российскую команду «Гусиная сила». Наша шахматистка обыграла соперниц из Сербии, Испании, России (команда «Оранж»), сыграла вничью ещё с одной сербкой, а уступила спортсменкам из Индии, Беларуси и Словении.

Тройка призёров: Беларусь −12 очков, «Гусиная сила» (Россия) — 10, «Оранж» (Россия) — 9.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше