Что можно и нельзя делать на Евтихия и Ерему 19 апреля на Тихого и Пролетного

Православная церковь 19 апреля вспоминает святых Евтихия и Ерему. В народе принято праздновать день Евтихия Тихого и Еремы Пролетного. Все дело в том, что в названный период наблюдали за погодой. И особенно внимательно следили именно за ветром.
Что нельзя делать 19 апреля.
Не рекомендуется обрезать ветки деревьев. Для незамужних девушек подобное могло грозить тем, что они долгое время не смогут выйти замуж. А еще запрещено обрезать ветки березы.
Что можно делать 19 апреля.
По традиции, принято молиться святым, прося у них помощи в излечении от болезней и укрепления здоровья. В названную дату рыбаки ходят на рыбалку, так как хорошо ловится окунь.
Согласно приметам, дождь указывает на осень без осадков. В том случае, если утром есть туман, то дождей не ждали до конца апреля. Если же паук завернулся в паутину, то будет мороз.
