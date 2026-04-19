Что произошло в Приморском крае в ночь на 19 апреля

В национальном парке «Удэгейская легенда» в Приморье стартовало исследование по созданию первой в России методики учета численности гималайского медведя. Специалисты установят сеть фотоловушек, чтобы идентифицировать каждого зверя по уникальному белому пятну на груди, напоминающему «галстук». На основе полученных данных создадут каталог особей. В перспективе метод могут распространить на всю страну.
Во Владивостоке 20-летняя студентка, дочь погибшего участника СВО, лишилась почти миллиона рублей после звонка мошенника, представившегося работником соцслужбы. Злоумышленник сообщил девушке о положенном земельном участке за гибель отца, выманил личные данные и убедил снять все сбережения. В УМВД по Приморскому краю предупреждают о резком росте подобных случаев.
На Камчатке по ходатайству следственного управления СК России заключен под стражу местный житель, обвиняемый в дискредитации Вооруженных Сил РФ и разжигании межнациональной ненависти. Мужчина публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию, подрывающую доверие к армии и государственным органам, а также унижал достоинство граждан по признакам национальности, языка и происхождения.