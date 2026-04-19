Что произошло в Приморском крае в ночь на 19 апреля

В национальном парке «Удэгейская легенда» в Приморье стартовало исследование по созданию первой в России методики учета численности гималайского медведя. Специалисты установят сеть фотоловушек, чтобы идентифицировать каждого зверя по уникальному белому пятну на груди, напоминающему «галстук». На основе полученных данных создадут каталог особей. В перспективе метод могут распространить на всю страну.