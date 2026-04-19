Что можно, а что нельзя делать на Красную горку 19 апреля 2026

Что же происходит в этот день в храме? Богослужение Фоминой недели (Антипасхи) имеет уникальные особенности, отличающие его от всех других воскресений года. Центральное место занимает евангельское чтение о явлении воскресшего Христа апостолам, и в особенности — об уверении апостола Фомы. Как гласит Евангелие от Иоанна, когда Христос явился ученикам в первый день после субботы (то есть в сам день Пасхи), Фомы с ними не было. Другие апостолы рассказали ему о чуде, но Фома заявил знаменитое: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Через неделю, когда ученики снова были вместе в доме, и Фома был с ними, пришел Иисус. Он предложил Фоме осязать свои раны, после чего апостол воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» На что Христос ответил: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».