Что можно, а что нельзя делать на Красную горку 19 апреля 2026

19 апреля 2026 года — это особый день в календаре, который встречает нас сразу с двумя именами: Красная горка и Антипасха (или Фомино воскресенье). Это первое воскресенье после Пасхи (которая в 2026 году пришлась на 12 апреля), день, когда заканчивается Светлая седмица, но радость о Воскресении Христовом не утихает, а обретает новые краски.
Это уникальный сплав: с одной стороны, глубокий христианский смысл (воспоминание о явлении Христа апостолу Фоме), с другой — древние славянские корни (праздник встречи весны и пробуждения земли). Чтобы провести этот день правильно, обрести счастье и не навлечь беду, вот подробный гид.
ЧТО МОЖНО и НУЖНО делать 19 апреля 2026 года.
Этот день создан для радости, любви и начала нового. Вот список обязательных «можно»:
1. Радоваться, гулять и водить хороводы.
Главное правило: не сидеть дома! Считалось, что тот, кто проведет Красную горку в четырёх стенах, рискует остаться одиноким или выйти замуж (жениться) на нелюбимом. Выходите на природу, наряжайтесь в красивое (особенно приветствуются красные элементы одежды), пойте, играйте в народные игры. Участие в общем веселье — залог удачи на весь год.
2. Играть свадьбу, венчаться и знакомиться.
С этого дня Церковь после долгого перерыва (Великого поста и Светлой седмицы) вновь разрешает таинство венчания. Красная горка испокон веков — лучший день для свадеб. Народная мудрость гласит: «Кто на Красную горку женится — вовек не разведётся». Даже если вы не планируете свадьбу, это идеальный день для смотрин, первого поцелуя или признания в чувствах.
3. Катать яйца и гадать на удачу.
Один из самых веселых обрядов — катание крашеных яиц с горки или специального лотка.
Если яйцо укатилось далеко и ровно и не разбилось — вас ждут огромная удача и счастье. Если разбилось — будьте готовы к маленьким неприятностям (но не трагедиям, ведь это праздник!).
4. Накрывать богатый стол и угощать.
После гуляний собирайтесь за праздничной трапезой. На столе обязательно должны быть куличи, творожная пасха и зеленые или желтые яйца (символы пробуждения природы, а не красный цвет страданий Христа). Хорошо печь пироги и блины. Делитесь едой с соседями и нищими — милостыня в этот день возвращается сторицей.
5. «Окликать» молодых и ходить в гости.
Если в вашей деревне (или среди знакомых) есть пары, которые поженились в прошлом году, их нужно поздравлять. Молодежь ходила к домам новобрачных с песнями, желала счастья, а те угощали гостей. Традиция укрепляла общину и сулила молодой семье благополучие.
ЧТО НЕЛЬЗЯ делать 19 апреля (строгие запреты).
Нарушение этих запретов, по народным поверьям, могло привести к болезням, нищете и одиночеству на целый год.
1. Категорически нельзя скучать и плакать.
Как встретишь Красную горку, так и год проведешь. Ссоры, слезы, уныние, сквернословие и конфликты под строжайшим запретом. Поссорившись сегодня, вы рискуете не помириться очень долго.
2. Нельзя работать на земле и заниматься тяжелым трудом.
Не копайте, не сажайте, не пашите, не занимайтесь ремонтом и генеральной уборкой. Земля «именинница», она отдыхает после зимы. Нарушив запрет, можно навлечь неурожай и засуху. Также нельзя рубить деревья и ломать ветки — это к бедам в семье.
3. Нельзя выносить мусор и ходить в старом.
Мусор: Считалось, что вместе с мусором из дома можно вынести семейное благополучие и достаток. Одежда: Ходить в рваном или старом — к бедности. Обязательно наденьте что-то новое или хотя бы чистое и красивое.
4. Нельзя отказывать в помощи.
Если кто-то просит милостыню или помощи — откажите, и удача отвернется от вас. Если к вашему дому прибьется бездомное животное — не прогоняйте (это к деньгам), а лучше накормите.
5. Важное уточнение про кладбище.
В народной традиции на Красную горку ходили поминать предков (делились с ними пасхальной радостью). Однако церковь рекомендует этого не делать. Для специального поминовения усопших есть отдельный день — Радоница (в 2026 году — 21 апреля, вторник). Если вы пойдете на погост 19-го, делайте это спокойно, без шумных поминок спиртным, просто прочитайте молитву.
Народные приметы на 19 апреля.
Погода: Солнечно и ясно — к урожайному и счастливому году. Дождь — к затяжной весне и мокрому лету. Первая гроза — к долгому теплу. Любовь: Если девушка умоется дождевой водой — сохранит красоту и молодость. Появление веснушек — к огромной удаче. Увидеть во сне умершего родственника — к защите предков. Яблони: В этот день на Руси особо почитали яблони. Беременные держались за ствол для легких родов, а девушки вешали на ветки цветные лоскутки с желаниями. Нельзя обижать яблоню (ломать, рубить, ссориться рядом) — это к разладу в семье.
Выходите из дома! Радуйтесь весне, дарите любовь, играйте свадьбы и не работайте. Это день, когда сама природа говорит нам: «Живи и торжествуй!».
Что такое Антипасха и Красная горка и почему так называются.
В церковном календаре и народной культуре восточных славян существует день, который одновременно носит два совершенно разных, но тесно связанных имени: Антипасха и Красная горка. Многие, слыша слово «Антипасха», ошибочно предполагают нечто противоположное светлому празднику или даже языческое действо. На самом деле название это чисто богословского происхождения и не имеет ничего общего с отрицанием Воскресения Христова. Чтобы понять, кто такая Антипасха и что такое Красная горка, необходимо разобраться в истории литургического устава и народных традициях, которые органично вплелись в христианскую обрядность.
Начнем с богослужебного понимания. Антипасха — это не «противо-Пасха», а «вместо-Пасхи» или «подобная Пасхе». Слово образовано от греческой приставки «αντι», которая в данном контексте означает «вместо» или «подобие», а не «против». Этот праздник наступает ровно через неделю после Пасхи Христовой, то есть в первое воскресенье после Светлого Воскресения. В современном церковном уставе этот день называется Неделей (то есть воскресеньем) Фоминой. Почему же Антипасха? Потому что по своему значению для верующих она как бы замещает собой саму Пасху для тех, кто по каким-то причинам не смог разделить пасхальную радость в сам праздник. По строгости богослужения, по особенностям песнопений и чтений этот день уступает только самой Пасхе. В древней Церкви именно в Антипасху совершалось торжественное крещение оглашенных, которые готовились к принятию веры весь Великий пост. Для них этот день становился личной Пасхой — днем рождения в новую жизнь во Христе.
Однако в народной среде греческое слово «Антипасха» не прижилось. Зато прочно закрепилось другое, звучное и поэтичное название — Красная горка. И вот здесь важно отделить факты от мифов. Часто можно услышать, что Красная горка — это исключительно языческий праздник, который Церковь якобы подменила христианским. Это упрощение, не соответствующее исторической действительности. Да, у славян дохристианской эпохи существовали весенние гулянья на возвышенностях, которые первыми освобождались от снега. Такие пригорки называли «красными», то есть красивыми, потому что на них уже появлялась трава и пригревало солнце. Там зажигали костры в честь Даждьбога или других божеств, водили хороводы, призывая весну. Но когда Русь приняла христианство, Церковь не стала искоренять сам принцип радости о приходе весны. Вместо этого она наполнила древний образ новым содержанием. Воскресенье, которое следовало за Пасхой, всегда было днем особого поминовения усопших — Радоницей? Нет, здесь путаница. Радоница бывает на девятый день после Пасхи (вторник Фоминой недели). А вот именно воскресенье стало днем, когда после строгого и долгого Великого поста наконец разрешалось венчаться.
И здесь мы подходим к главной социальной и обрядовой функции Красной горки. Согласно церковному уставу, венчания запрещены в течение всех многодневных постов (Великого, Петрова, Успенского, Рождественского), а также на Святках (от Рождества до Крещения) и на Масленице. Самый долгий перерыв в совершении таинства брака приходится на Великий пост и Светлую седмицу (неделю после Пасхи). Таким образом, первое воскресенье после Пасхи, то есть Антипасха или Красная горка, становится первым днем в году, когда Церковь снова начинает венчать молодоженов. Именно поэтому Красную горку на Руси издревле считали самым счастливым днем для свадьбы. Существовала даже поговорка: «Кто на Красную горку женится, тот вовек не разженится». В этот день игралось максимальное количество свадеб за весь весенне-летний сезон.
Что же происходит в этот день в храме? Богослужение Фоминой недели (Антипасхи) имеет уникальные особенности, отличающие его от всех других воскресений года. Центральное место занимает евангельское чтение о явлении воскресшего Христа апостолам, и в особенности — об уверении апостола Фомы. Как гласит Евангелие от Иоанна, когда Христос явился ученикам в первый день после субботы (то есть в сам день Пасхи), Фомы с ними не было. Другие апостолы рассказали ему о чуде, но Фома заявил знаменитое: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Через неделю, когда ученики снова были вместе в доме, и Фома был с ними, пришел Иисус. Он предложил Фоме осязать свои раны, после чего апостол воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» На что Христос ответил: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».
Это евангельское событие легло в основу всего богослужения Антипасхи. Оно учит верующих, что сомнение может быть ступенью к более глубокой вере. Фома, прозванный Неверующим, на самом деле проявил мужество: он не захотел принимать истину на словах, а жаждал личной встречи с Богом. Церковь в этот день не осуждает сомнение, но призывает к живому, опытному знанию Воскресения. Именно поэтому тропарь праздника звучит так: «Запечатану гробу, живот от гроба возсиял еси, Христе Боже». Гроб запечатан, враги думали, что победили, но жизнь все равно воссияла. Вторая половина тропаря обращена к апостолам: «И дверем затворенным, явился еси учеником». То есть когда двери были заперты из страха перед иудеями, Христос проходит сквозь стены. Это показывает духовную реальность: для воскресшего Бога нет преград. Фоме же дается осязание ребер Христовых, и апостол взывает: «Господь мой и Бог мой».
В народной традиции Красная горка не ограничивалась только свадьбами. Это был день девичьих гуляний, смотрин, песен и хороводов. Поскольку в этот день после долгой зимы и поста люди впервые выходили на массовые увеселения, парни и девушки присматривали себе пару. Те, кто сидел дома или отказывался участвовать в гуляньях, рисковали прослыть нелюдимами. Существовал даже шуточный обычай обливать водой тех, кто не вышел на Красную горку, — как символ того, что человек избегает общения и радости. Девушки наряжались в самые лучшие, «красные» (то есть красивые) наряды, вплетали в косы яркие ленты. Водили хороводы, пели веснянки, играли в горелки. Все эти действия, очищенные от языческого смысла, воспринимались как естественное выражение радости о воскресшей жизни и наступившей весне. Важно понимать, что Церковь никогда не благословляла бесовские пляски или жертвоприношения, но народные игры, не содержавшие богохульства, часто становились частью праздничного быта, особенно в деревнях, где священники смотрели на это снисходительно как на традицию.
Таким образом, Антипасха и Красная горка — это не два разных праздника, а два названия одного дня, отражающие его разную природу. Антипасха — это литургическое, церковное имя, подчеркивающее богословскую глубину события уверения Фомы и важность этого дня как «второй Пасхи». Красная горка — это народно-бытовое имя, связанное с географическими особенностями весенних гуляний (красивые пригорки) и социальным укладом (начало свадебного сезона, девичьи хороводы). Название «Красная горка» закрепилось за воскресеньем Фоминой недели преимущественно в восточнославянской традиции. У южных славян или греков вы этого термина не встретите, там используется исключительно богослужебное «Антипасха» или «Фомино воскресенье».
В современной практике православных храмов России, Украины и Беларуси этот день остается одним из самых любимых в народе. В субботу вечером служится праздничная всенощная, а в воскресенье утром — литургия, на которой многие причащаются после пасхальной недели. Затем священники часто выходят на амвон с поздравлениями, и если в этот день есть желающие венчаться, то совершается торжественное таинство брака под радостные возгласы хора, поющего «Исаие, ликуй». Несмотря на то, что официально Церковь не освящает обряды вроде катания яиц с горок или особых девичьих песен, она не запрещает радости, если она не переходит в разгул и грех.
Итак, отвечая на вопрос «кто такое Антипасха и Красная горка», можно сказать так: это единый календарный день — первое воскресенье после Пасхи. Антипасха — это богословское понятие, обозначающее «вторую Пасху» для уверовавших через чудо, а Красная горка — это культурно-бытовой образ этого же дня, связанный с народной радостью о приходе весны, любви и начале семейной жизни. Знание этого различия помогает видеть, как христианство не разрушало народные традиции, а преображало их, вкладывая в древние образы новый, евангельский смысл. И сегодня, в этот день, верующий человек может одновременно молиться в храме словами тропаря о Фоме Неверующем, а после службы разделить радость общей трапезы или поздравления молодоженов, помня, что истинная красота и «красная горка» — это не просто холм под солнцем, а вера, побеждающая сомнение и смерть.