Виталий Игнатенко отмечает 85-летие

19 апреля 2026 года исполняется 85 лет человеку, чья биография — не просто перечень должностей, а летопись отечественной журналистики и истории страны. Виталий Никитич Игнатенко — генеральный директор ТАСС в 1991—2012 годах, вице-премьер правительства РФ, пресс-секретарь президента СССР, а ныне — генеральный директор Общественного телевидения России. За его плечами — эпохи, смены политических строев и десятки легендарных историй.
«Виталий Никитич возглавил агентство в переломный период истории страны. Распад великой державы повлек за собой исчезновение многих ее опорных институтов. И в этих экстремальных условиях Игнатенко удалось не просто сохранить ТАСС, но и отстоять его государственный статус. При нем агентство прошло сложный период трансформации в новостную службу новой России, при этом сохранив главное — верность профессиональным принципам журналистики. Игнатенко не изменил этим принципам даже под дулом автоматов в октябре 1993 года, когда путчисты ворвались в ТАСС. Рискуя жизнью, он не позволил использовать агентство как орудие смуты. В ТАСС глубоко благодарны Виталию Никитичу и за то, что в сложные для страны времена, при крайне скромном финансировании, ему удалось сохранить международную корреспондентскую сеть ТАСС — одну из крупнейших в мире», — сказал генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.
Путь журналиста.
Виталий Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в Сочи, в семье кадрового офицера, начальника городской милиции. Поступление на журфак МГУ он вспоминает с улыбкой. Конкурс был огромным — около 20 человек на место, а для выпускников школ выделили всего 15 мест. Но упорство и ранние публикации помогли ему поступить.
Уже в «Комсомольской правде» молодой журналист прославился напором и нестандартным подходом. Он придумал рубрику «Журналист меняет профессию», в рамках которой работал официантом в Ленинграде, матросом на танкере и даже бродил по джунглям Гвинеи-Бисау с партизанским отрядом.
Позже он вспоминал, как во время одного из таких «погружений» в Африке его отряд попал под обстрел и напалм: «Те, кто попадали в очаг лесного пожара, как правило, погибали. Надо было успевать выскакивать. Мы попадали в такие ловушки несколько раз. Повезло».
С 1991 по 2012 год Игнатенко возглавлял ТАСС. Это было время, когда рушились старые устои, но он сумел не только сохранить легендарный бренд, но и вывести его в мировые лидеры. Главным же испытанием стал 1993 год. Когда вооруженные люди ворвались в здание ТАСС и потребовали выдать в эфир сообщение о свержении Ельцина, Игнатенко решительно отказался.
Покинув в 2012 году пост гендиректора агентства, Виталий Игнатенко не ушел на покой. Он был председателем коллегии ИТАР-ТАСС (2012−2013), избирался депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, затем представлял родной регион в Совете Федерации (2012−2015), где занимал пост первого заместителя председателя комитета по международным делам.
С 2009 по 2014 год он возглавлял Общественный совет по подготовке XXII зимних Олимпийских игр в Сочи — города, которому остался верен всю жизнь. С 2008 года Виталий Игнатенко — посол Доброй воли ЮНЕСКО.
Сегодня Виталий Игнатенко — президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП, с 1999 года), председатель попечительского совета фонда «Академия российского телевидения», член Союза журналистов и Союза кинематографистов России. Автор публицистических книг «За морями, за долами» (1976), «Вчера и завтра» (1978), «Со мной и без меня» (2016).
Виталий Никитич — лауреат Ленинской премии 1978 года за сценарий посвященного Леониду Брежневу документального фильма «Повесть о коммунисте». Лауреат премий Союза журналистов СССР (1975) и России (1996). Заслуженный работник культуры России. Заслуженный журналист РФ (2018). Награжден двумя орденами Дружбы народов (1975, 1980), Александра Невского (2014). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2021, 2011, 2005, 1999). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2006), благодарностью президента (1996, 2001) и правительства РФ (2009). Кавалер ряда зарубежных орденов.
Крылатые фразы Виталия Игнатенко.
«Журналистика — это то, что приближает каждого отдельного человека к человечеству как к чему-то целому».
«Надо всегда помнить, что честь дороже. Надо стараться работать так, чтобы всегда понимать, что ты делаешь важное, большое, а главное — честное дело».
«Не подставляй окружающих, ищи причины неудач не на стороне, а внутри, не бойся брать ответственность за содеянное, доверяй тем, с кем работаешь».
«Журналист без чувства юмора — диагноз! Коллега, который сам к себе обращается на “Вы”, долго в профессии не продержится».
«Я одного принципа придерживаюсь: важно не не допускать ошибок, важно их не повторять».
«Разве жизнь человека — не рискованное предприятие? В ней так важно не быть одиноким. Я, признаться, постоянно чувствую, что у меня был и есть такой совет гарантов — людей, с которыми я долго держался и буду дальше держаться, даже из последних сил, за руку дружбы».
«Блогера нельзя считать достоверным источником информации. Каждый из них пишет как слышит. А за агентством стоит отлаженная система, которая отвечает за любое переданное и распространенное слово. Мы даем не однобокий взгляд из подворотни, а полновесную информацию».
«Даже в Книгу Гиннесса попал, дольше меня никто ни в одной стране мира не руководил информационным агентством. 22 года и 22 дня».
«Скажут, наверно, мир короток. Но я позволю себе сказать, что я не соглашусь сегодня с этой сентенцией. Российский мир безграничен. В любой точке нашей Земли можно найти людей, которые все силы отдают на благо Отечества, на благо каждого из нас, на благо всех граждан России».