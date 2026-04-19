Виталий Игнатенко отмечает 85-летие

«Виталий Никитич возглавил агентство в переломный период истории страны. Распад великой державы повлек за собой исчезновение многих ее опорных институтов. И в этих экстремальных условиях Игнатенко удалось не просто сохранить ТАСС, но и отстоять его государственный статус. При нем агентство прошло сложный период трансформации в новостную службу новой России, при этом сохранив главное — верность профессиональным принципам журналистики. Игнатенко не изменил этим принципам даже под дулом автоматов в октябре 1993 года, когда путчисты ворвались в ТАСС. Рискуя жизнью, он не позволил использовать агентство как орудие смуты. В ТАСС глубоко благодарны Виталию Никитичу и за то, что в сложные для страны времена, при крайне скромном финансировании, ему удалось сохранить международную корреспондентскую сеть ТАСС — одну из крупнейших в мире», — сказал генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.