Фаворит и конкуренты. Парламентские выборы в Болгарии

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 апреля 2026 года в Болгарии проходят парламентские выборы — восьмые за пять лет. Наибольшие шансы на победу имеет левоцентристская коалиция «Прогрессивная Болгария», лидером которой является экс-президент Болгарии Румен Радев, пользующийся популярностью у граждан. Он занимал пост главы государства с 2017 года, но в январе 2026 года ушел в отставку, чтобы принять участие в выборах и вывести страну из политического кризиса.
ТАСС подготовил материал о полномочиях парламента и процедуре голосования, а также об основных политических силах этой страны.
Полномочия, состав парламента и процедура выборов.
Согласно конституции 1991 года Болгария — парламентская республика. Высшим законодательным органом является однопалатный парламент — Народное собрание (НС). Помимо законотворчества, НС назначает президентские выборы, утверждает премьер-министра и состав правительства, принимает решение о проведении референдума, по предложению премьер-министра создает, преобразует и упраздняет министерства, объявляет амнистию и прочее.
Народное собрание состоит из 240 депутатов. Срок их полномочий — четыре года. Выборы проходят по пропорциональной системе с открытыми списками. Кандидатом в депутаты может стать гражданин страны, достигший 21 года, не имеющий двойного гражданства и не привлекавшийся к уголовной ответственности. Если кандидата выдвигает политическая партия или коалиция, то он должен собрать подписи 2,5 тыс. избирателей округа, в котором баллотируется, и внести депозит (примерно €1,3 тыс.). Независимых кандидатов предлагают инициативные комитеты. Таким претендентам необходимо заручиться поддержкой не менее 1% избирателей и внести депозит (примерно €51). Чтобы получить места в парламенте, партиям нужно набрать более 4% голосов.
Активным избирательным правом обладают граждане, достигшие 18 лет (в настоящее время 6,6 млн человек при населении страны около 7 млн). Выборы считаются действительными при явке более 50%. В соответствии с избирательным законодательством, участие в голосовании является обязательным. В случае отказа без уважительной причины в двух циклах национальных выборов подряд предусматривается штраф для работающих избирателей и лишение социального пособия сроком на три месяца для безработных.
Ситуация в стране и правительственная чехарда.
Болгария находится в затяжном политическом кризисе с 2021 года, в тот год парламентские выборы проводились трижды. Основная борьба на них разворачивалась между правоцентристской партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ; вместе с Союзом демократических сил; ГЕРБ — СДС), популистской партией «Есть такой народ» (ЕТН), Болгарской социалистической партией (БСП) и коалицией «Продолжаем перемены» (ПП; центристские, левоцентристские и правоцентристские силы). Ни одна из них не смогла тогда набрать необходимое для формирования кабинета большинство голосов, но по итогам ноябрьских выборов лидеру ПП Кирилу Петкову удалось создать правящую коалицию с БСП, ЕТН и центристским блоком «Демократическая Болгария» (ДБ). Однако в июне 2022 года она распалась, попытки сформировать новое правительство не увенчались успехом. С 1 августа 2022 года страной управлял технический кабинет. На выборах в октябре 2022 года наибольшее количество голосов получил блок ГЕРБ — СДС (25,33%), но кабинет сформировать не получилось.
Следующие выборы прошли 2 апреля 2023 года. Их победителем вновь стал блок ГЕРБ — СДС (26,49%), на втором месте был блок ПП — ДБ (24,57%). 15 мая президент Румен Радев выдал мандат на формирование кабинета Марии Габриэль от ГЕРБ — СДС, но ПП — ДБ отказался поддержать ее кандидатуру. Для выхода из кризиса оба блока договорились сформировать кабинет на 18 месяцев, руководить которым их представители должны были по 9 месяцев на ротационной основе. Первым пост премьера занял Николай Денков от ПП — ДБ. 6 марта 2024 года он ушел в отставку, в тот же день его должна была сменить Габриэль. Однако переговорный процесс затянулся из-за «фундаментальных различий по вопросу полноправного партнерства».
25 марта Габриэль отказалась участвовать в формировании кабмина. Это привело к назначению технического правительства и решению о проведении 9 июня 2024 года новых (шестых с 2021 года) выборов. Победу в очередной раз одержал блок ГЕРБ — СДС (24,70%), на второй позиции оказалось центристское Движение за права и свободы (ДПС; 17,07%). Как и ожидалось, кандидат от победившего блока Росен Желязков не получил достаточную поддержку в парламенте, остальные партии вернули мандаты президенту. Техническое правительство продолжило исполнять обязанности. На выборах 27 октября 2024 года снова победил ГЕРБ — СДС (26,3%), но отсутствие большинства вновь затруднило формирование правительства. 15 января 2025 года президент выдал мандат Желязкову. В его кабинет, одобренный парламентом 16 января, вошли представители ГЕРБ — СДС, коалиции «Болгарская социалистическая партия — Объединенные левые» и ЕТН (вместе у них было 126 мест).
В марте — сентябре 2025 года депутаты от оппозиции вносили в парламент предложения о вынесении вотума недоверия правительству из-за недовольства внешней политикой и коррупцией, но они не были поддержаны. В ноябре в Софии начались многотысячные протесты с требованием изменения ключевых параметров государственного бюджета (предусматривал увеличение пенсионных взносов на 2 п.п. и налога на дивиденды с 5 до 10% и др.). 2 декабря кабмин отозвал его из парламента. 11 декабря Желязков подал в отставку (исполнял обязанности до 19 февраля 2026 года, когда его сменил технический премьер Андрей Гюров).
Затяжной правительственный кризис привел к тому, что в январе 2026 года президент Радев, пользующийся популярностью среди граждан (его поддерживают 40−45%), принял решение уйти со своего поста и участвовать в парламентских выборах 19 апреля (президентом стала Илияна Йотова, занимавшая пост вице-президента). Желание Радева заняться реальной политикой вызвало оживление в болгарских политических кругах и надежду на выход страны из политического кризиса.
Выборы 19 апреля 2026 года.
19 апреля за места в парламенте будут бороться 14 партий и 10 коалиций. Согласно опросу болгарской социологической службы Trend, проведенному 13−16 апреля, наибольшие шансы на победу имеют два политических объединения. На первом месте располагается левоцентристская коалиция «Прогрессивная Болгария» Радева, пользующаяся поддержкой 33,2% респондентов, на втором месте идет ГЕРБ — СДС (19,1%). Преодолеть 4%-ный избирательный барьер и провести своих представителей в парламент могут также ПП — ДБ (11,2%), ДПС (10,2%), правая партия «Возрождение» (7,1%) и блок «Болгарская социалистическая партия — объединенные левые» (4%).
Коалиция «Прогрессивная Болгария».
Левоцентристская «Прогрессивная Болгария» была основана Радевым в марте 2026 года. В нее вошли партия «Наш народ», Социал-демократическая партия и движение «Социал-демократы». Руководство коллективное. Радев отметил, что «Прогрессивная Болгария» является ответом обществу на запрос о «разрушении коррупционной государственной системы». Он призвал «демонтировать олигархическую модель, захватившую страну» и провести «серьезную реформу судебной власти».
Своей главной целью коалиция назвала соблюдение национальных интересов при сотрудничестве с ЕС и НАТО, ускоренную модернизацию Болгарии и достижение уровня жизни более развитых европейских стран, поддержание мира и невовлечение Болгарии в вооруженные конфликты. Также среди обещаний стимулирование ключевых секторов экономики для устойчивого развития и финансовой стабильности, снижение административной нагрузки на бизнес, борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. В социальной сфере акцент планируется сделать на поддержке уязвимых групп населения, повышении доходов, доступном здравоохранении и реформе в сфере образования, а также на преодолении всех форм дискриминации. В программе говорится о прагматичном подходе в международных отношениях, в том числе в области энергетической безопасности и регионального сотрудничества. Во время предвыборной кампании Радев избегал всего, что могло привести к обвинениям в пророссийской ориентации. Но еще находясь на посту президента, он заявлял, что «Украина обречена в войне против России, а накачка Киева оружием не является решением проблемы», а также говорил, что РФ не может быть врагом Болгарии и признавал бессмысленность и неэффективность санкций против Москвы.
Блок ГЕРБ — СДС.
Правоцентристская и проевропейская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» была основана в 2006 году на базе гражданского объединения с таким же названием. С 2008 года она входит в состав Европейской народной партии (ЕНП; правоцентристская общеевропейская партия, с 1999 года самая крупная в Европарламенте). ГЕРБ находилась у власти в 2009—2021 годах. Правительство возглавлял ее лидер Бойко Борисов.
Союз демократических сил также занимает правоцентристскую позицию и ориентирован на укрепление Евросоюза. Он был образован в 1989 году как объединение политических организаций (от левых до крайне правых), целью которых был заявлен отказ от коммунистической системы и установление демократии. В 1997 году коалиция была преобразована в партию. С 1998 года член ЕНП. Правящая в 1991—1992, 1997−2001 годах. Лидер — Румен Христов.
ГЕРБ и СДС выступают на выборах вместе с 2017 года, коалицию возглавляет Борисов. В предвыборной программе этого года акцент сделан на цифровизации, безопасности, создании специализированных антикоррупционных подразделений во всех государственных учреждениях, ускорении судебных процессов, значительном снижении административной нагрузки на бизнес. Кроме того, партии намерены достичь объема ВВП в €200 млрд к 2030 году (в 2025 году — €116 млрд), построить крупные объекты энергетической, водной и дорожной инфраструктуры. Среди обещаний в социальной сфере — отказ от повышения налогов и увеличения отчислений в систему социального обеспечения, повышение минимальной зарплаты с €620 до €1 тыс., средней — с €1,3 тыс. до €2,5 тыс., рост минимальной пенсии с €320 до €500, средней — с €520 до €1 тыс. Коалиция традиционно выступает за тесное сотрудничество с НАТО и ЕС, в том числе в вопросе поддержки Украины.