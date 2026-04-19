Фаворит и конкуренты. Парламентские выборы в Болгарии

Своей главной целью коалиция назвала соблюдение национальных интересов при сотрудничестве с ЕС и НАТО, ускоренную модернизацию Болгарии и достижение уровня жизни более развитых европейских стран, поддержание мира и невовлечение Болгарии в вооруженные конфликты. Также среди обещаний стимулирование ключевых секторов экономики для устойчивого развития и финансовой стабильности, снижение административной нагрузки на бизнес, борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. В социальной сфере акцент планируется сделать на поддержке уязвимых групп населения, повышении доходов, доступном здравоохранении и реформе в сфере образования, а также на преодолении всех форм дискриминации. В программе говорится о прагматичном подходе в международных отношениях, в том числе в области энергетической безопасности и регионального сотрудничества. Во время предвыборной кампании Радев избегал всего, что могло привести к обвинениям в пророссийской ориентации. Но еще находясь на посту президента, он заявлял, что «Украина обречена в войне против России, а накачка Киева оружием не является решением проблемы», а также говорил, что РФ не может быть врагом Болгарии и признавал бессмысленность и неэффективность санкций против Москвы.