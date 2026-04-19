В Иране погибли 3468 человек из-за ударов США и Израиля

Мосави уточнил, что с начала конфликта зафиксировано 3468 погибших. Эти данные охватывают весь период текущего вооруженного противостояния.
Мосави отметил, что цифры продолжают уточняться по мере разбора завалов и поступления информации из отдаленных регионов. Фонд оказывает поддержку семьям жертв и ветеранам.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности отдать жизнь за свою страну. По его словам, 14 миллионов иранцев также выразили желание встать на защиту родины.
Как писал KP.RU, Иран отказался от следующего раунда переговоров с США. Причиной стали морская блокада и завышенные требования Вашингтона, выдвинутые на встрече. Свою позицию Иран передал США через посредников Пакистан.