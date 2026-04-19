Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране погибли 3468 человек из-за ударов США и Израиля

Число погибших в Иране может вырасти по мере разбора завалов.

Источник: Комсомольская правда

В результате ударов США и Израиля по Ирану погибли почти 3,5 тысячи человек. Об этом заявил глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави.

Мосави уточнил, что с начала конфликта зафиксировано 3468 погибших. Эти данные охватывают весь период текущего вооруженного противостояния.

Мосави отметил, что цифры продолжают уточняться по мере разбора завалов и поступления информации из отдаленных регионов. Фонд оказывает поддержку семьям жертв и ветеранам.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности отдать жизнь за свою страну. По его словам, 14 миллионов иранцев также выразили желание встать на защиту родины.

Как писал KP.RU, Иран отказался от следующего раунда переговоров с США. Причиной стали морская блокада и завышенные требования Вашингтона, выдвинутые на встрече. Свою позицию Иран передал США через посредников Пакистан.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше