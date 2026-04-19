Народный календарь. Как на Вадима Ключника, 22 апреля, укрепить здоровье

22 апреля православные чтут память святого Вадима, который был архимандритом в Персии в IV веке. Однако по приказу местного правителя его бросили в темницу, где подвергли жестоким истязаниям, которые длились четыре месяца.
На Руси эту дату прозвали Вадим Ключник. В народе считали, что у святого есть связка ключей, которыми он «открывает» родники, «запертые» на зиму. Поэтому в старину в этот день было принято ходить к источникам, чистить их и приговаривать: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути внешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили. Считалось, что это укрепляет здоровье.
Также в этот день гадали о жизни и смерти больных. Для этого люди ходили к источнику за водой, ни с кем не разговаривая по пути. Когда люди приходили к ключу, то молились на все четыре стороны и спрашивали про человека. Если вода стояла светлой и прозрачной, то ему предстояла долгая жизнь, а если начинала бурлить, то его ожидала смерть.
Приметы погоды:
Если одуванчик зацвел — значит, наступила настоящая весна, а земля уже прогрелась.
Ветер и туман — год будет урожайным.
Много сока у березы — к прохладному и дождливому лету.
Если петухи рано запели, то это к резкой смене погоды.
Именины отмечают: Вадим, Гавриил, Марфа.