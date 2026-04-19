В ФРГ задержан гражданин Польши из-за установки копии ворот Освенцима

В немецком Эггенфельдене задержан подозреваемый в установке перед зданием налоговой службы копии ворот концлагеря Освенцим. Об этом пишет Passauer Neue Presse.
«После обнаружения запрещенных нацистских символов на территории города Эггенфельдена полиция установила подозреваемого. Им оказался 33-летний гражданин Польши, проживающий в районе Пассау», — говорится в сообщении.
Согласно данным газеты, в ходе обыска в доме задержанного были обнаружены и конфискованы предметы с нацистской символикой и сотовый телефон. Кроме того, на 33-летнего мужчину уже ранее был выдан ордер на арест по делам об административных правонарушениях — его реализовали во время обыска. В итоге подозреваемого направили в тюрьму.
Немногим ранее бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте назвал позорным поступком отказ Польши пригласить Россию на мероприятие в честь 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.