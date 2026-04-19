Облетают последние мифы: Николай Заболоцкий и его натурфилософия

Конь, один из любимых (наряду с волком) персонажей поэзии Заболоцкого, появляется и в пассажах, посвященных знаменитой поэме «Торжество земледелия». В ней, по мнению Белякова, Заболоцкий превзошел сам себя в изображении страданий животных — это краеугольный камень его натурфилософии, пропитанной ужасом перед природой с ее жестокостью и постоянным поеданием друг друга. В этой связи Беляков, разумеется, цитирует и хрестоматийное жутковатое стихотворение 1934 года «Лодейников в саду»: «Жук ел траву, жука клевала птица, / хорек пил мозг из птичьей головы, / и страшно перекошенные лица / ночных существ смотрели из травы». В рассуждениях о натурфилософии Заболоцкого как раз и начинается обещанное в названии книги развенчание мифа о «двух Заболоцких». На самом деле поэт внутренне оставался верен себе, хоть порой и сомневался в своей правоте, считает Беляков: «Взгляд на природу как на тюрьму, на ад, где все живые существа мучаются от рождения до смерти, появился у Заболоцкого еще в середине 1920-х. Заболоцкий будет верен этой теме, связанным с нею сюжетам, образам, идеям до конца дней».