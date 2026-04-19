Транс, Бах и поющие волшебники: «Песни джиннов» Романа Михайлова показали на ММКФ

В программе 48-го Московского международного кинофестиваля показали один из самых ожидаемых авторских фильмов 2026 года. В конкурсе «Русские премьеры» режиссер Роман Михайлов представил «Песни джиннов». Как и две предыдущие его работы — «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица», — новая картина снималась в Индии. Зачем Михайлов показывал иностранным актерам фильмы Тарковского, какую роль сыграла экс-солистка «t.A.T.u.» Юлия Волкова и почему герои его картины ищут джинна — в материале «Известий».
Поход за три моря.
Роман Михайлов — главный мистификатор современного российского кино. Он умен — доктор физико-математических наук, профессор РАН, свободен — снимает авторское кино со звездами и непрофессионалами, неординарен — его творчество интригует и завораживает, многогранен — реализовался в науке, литературе, драматургии, режиссуре. У Михайлова своя армия фанатов. Они каждый раз ждут его новое киновысказывание. А кинофестивали охотно берут его фильмы в конкурс.
С ММКФ у Романа Михайлова сложилась добрая дружба. Третий год подряд картины режиссера попадают в программу. На 48-м смотре его новый фильм «Песни джиннов» представлен в конкурсе «Русские премьеры». Это совместная работа с индийскими кинематографистами. К этой стране у него давняя страсть. «Песни джиннов» — продолжение цикла, в который вошли «Жар-птица» и «Надо снимать фильмы о любви». Все эти работы сняты в Индии. Главные роли в новой картине сыграли Виктория Мирошниченко, Анастасия Негинская, Владимир Трушников, Артем Кисаков, Тимур Валеев. В касте не только российские артисты, но и звезды Болливуда — Вьом Ядав, Диша Тхакур, Раджат Сухиджа. И даже победительница многочисленных конкурсов красоты, «Мисс Индия» Манасви Мамгаи.
Как говорит режиссер, текст в кино глубоко интимен. Но только такое выражение и интересно в культуре. Фильм Романа Михайлова наполнен самой разной музыкой — от техно и транса до классики. Звучат мелодии, созданные композиторами Олегом Гудачевым, Натальей Соловьевой и QT (Анатолием Капитоновым). И виртуозно в современные сочинения вплетены токкаты и фуги из «Бранденбургских концертов» Баха.
— Мы работали над музыкой для этого фильма больше года, — признался режиссер. — Она звучит в нем как некая симфония, как единая песнь какого-то странного существа, может быть джинна.
«t.A.T.u.» на память.
Джинн — сказочный персонаж, это не герой индийской мифологии. Но Роман Михайлов посчитал, что в его истории ему самое место. Свое повествование автор вместил в четыре главы. У каждой свой сюжет, но они будто прорастают одна в другую.
На вилле на Гоа шумит вечеринка. Ее хозяйка — Светлана Бондарчук. Кто-то танцует, кто-то исповедуется незнакомым людям, а кто-то строит планы. Здесь компания русских дауншифтеров предлагает местным ребятам организовать крутую тусовку. Они готовы привезти звезду мирового уровня, но надо организовать площадку. Все тут же загораются идеей, так как ни у кого нет денег, а если собрать на движ народ, можно неплохо заработать.
Звездой, на которую собирают тусовку, становится Юля Волкова из группы «t.A.T.u». Она приезжает на Гоа, готовится к выступлению. И в какой-то момент оказывается, что горе-организатор Дэни забронировал площадку не на 25 января, а на 25 февраля. До даты еще месяц, и все надежды на легкие деньги рушатся. Дэни потерян и раздавлен. Утешение он ищет в красном ашраме недалеко от священного города Варанаси. Там исцеляют музыкой.
В то же время по узким улочкам этого места, словно в лабиринте, бродят две русские актрисы — Аня и Соня. Объединяет их то, что обе играли жену Эдуарда Лимонова Елену Щапову: одна в кино, другая в театре. Как оказалось, это реальная история из жизни Анастасии Негинской и Виктории Мирошниченко. И этого не знал Михайлов, приглашая актрис на эти роли.
— Я знаю, что Лимонов незадолго до смерти должен был поехать в Варанаси, и уже билеты были куплены, просто в какой-то момент он решил этого не делать, — поделился режиссер. — Приступив к съемкам, я понял, что этот сценарий писался будто не мной, а кем-то другим. А мы были какими-то проводниками. В Варанаси происходило много странного. Во время съемок мы будто залезли в иной слой. Я даже немножко потерял контроль над сознанием, над восприятием. Перестал понимать, что происходит.
Индийский актер Вьом Ядав родом из Варанаси, но даже он удивлялся чудесам на съемках у русского режиссера. И в фильме зрители увидят волшебство глазами разных людей. А еще для актера настоящее чудо, что русский режиссер знает его родной язык: он говорит на хинди и даже на санскрите. Сам Вьом Ядав не говорит на санскрите.
Тарковский для вдохновения.
Готовя индийских коллег к съемкам, Михайлов решил погрузить их в российскую кинокультуру посредством картин Тарковского. Сам себя он считает фанатом Андрея Арсеньевича.
— Тарковский настолько серьезно относился к кинопроцессу, как никто, наверное, в ту эпоху, — говорит режиссер. — Он провозглашал кино как этический жест, что мне очень близко. Для него это как религиозная практика: ты входишь в кинопроцесс предельно серьезно, не можешь лгать и ответственен за каждую секунду.
Манасви Мамгаи, сыгравшая актрису, сбежавшую из Америки в ашрам в Варанаси, режиссер отправил смотреть «Зеркало» Тарковского.
— Я никогда раньше не видела его фильмов, мне было сначала сложно понять такое кино, но оно наполняло меня чувствами, — поделилась она. — А после того как я приняла участие в съемках «Песен джиннов», думаю, что я еще лучше понимаю Тарковского.
Героиня Манасви, Тара, строила свою актерскую карьеру в США, и всё у нее было хорошо: большой дом на горе, семья. Но ее пугал Змей, который следил за ней. Девушке казалось, чудище за ней охотится. Спасения она тоже ищет в красном ашраме в Индии. Но увидеть там джиннов дано не каждому. А если повезет, и они запоют, значит, есть шанс на исцеление.
«Песни джиннов» — не последняя картина Романа Михайлова, снятая в Индии. Как рассказала продюсер Юлия Витязева, теперь режиссер мечтает отправиться в Бенгалию, где и пройдут съемки следующего фильма.