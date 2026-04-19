«Прекратите проклятую блокаду»: президент Бразилии обвинил США в страданиях кубинцев

США должны отказаться от блокады Кубы, поскольку она причиняет серьезные страдания населению острова. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Прекратите эту проклятую блокаду Кубы и позвольте кубинцам жить своей жизнью. Мы не можем молчать, наблюдая за тем, что происходит», — сказал бразильский лидер.
Лула да Силва отметил, что американским властям следует признать право кубинского народа самостоятельно определять своё будущее. Он подчеркнул, что международное сообщество не должно оставаться безучастным к происходящему.
Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что США планируют «заглянуть» на Кубу после завершения конфликта с Ираном. Глава Белого дома назвал Гавану «страной в упадке».
Как сообщал KP.RU, Россия оказывает поддержку Кубе на фоне сложившейся ситуации. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Москва не может бросить Гавану на произвол судьбы.