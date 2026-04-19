ФСБ опубликовала документы об убийствах нацистами советских пленных

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. ФСБ России ко Дню памяти жертв геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны опубликовала рассекреченные документы «Смерш» о массовых убийствах советских военнопленных в нацистских лагерях врачами через впрыскивание ядов.
Показания генерала Остеррайха.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, 27 сентября 1945 года управлением контрразведки «Смерш» Северной группы войск был арестован бывший начальник отдела военнопленных Данцигского военного округа генерал-лейтенант германской армии в отставке Курт фон Остеррайх, в подчинении которого ранее находились до 30 пересыльных и стационарных лагерей на Украине. «В период деятельности Остеррайха в качестве начальника отдела военнопленных в XX военном округе, с 1941 по 1943 гг., в результате невыносимых условий существования, истощения и болезней погибло не менее 6 тысяч русских военнопленных и около 400 пленных были застрелены “при попытке к бегству”, — говорилось в постановлении о его аресте.
В опубликованных показаниях Остеррайх сообщил, что еще весной 1942 года на совещании в Берлине был отдан приказ, предписывавший уничтожать «нежизнеспособных» военнопленных. «Этот вопрос был поднят на совещании начальников отделов военнопленных весной 1942 года в г. Берлине, и представитель OKW (Верховное командование вермахта) — штаба Главного командования вооруженных сил Германии генерал-майор [Ганс] фон Гревенитц дал нам указания уничтожать т. н. нежизнеспособных военнопленных путем впрыскивания яда. Вернувшись из Германии, я вызвал к себе комендантов лагерей и передал им это указание, оставив им право выбирать людей для такого уничтожения», — сказал Остеррайх.
По его словам, ему докладывали лишь общее количество «ликвидированных». Таким образом в лагере в районе станции Чир было отравлено ядом 30−40 человек, а в «Дулаге-125» в Миллерово за 8 дней были расстреляны 300 пленных как «нежизнеспособные», рассказал на допросе Остеррайх.
По его словам, еще до нападения на Советский Союз в марте 1941 года в ставке верховного командования вермахта состоялось секретное совещание, на котором он «получил приказ организовать лагеря для русских военнопленных и расстреливать их без всякого предупреждения при попытке к побегу». На совещании генерал-лейтенант Герман Райнеке «указал, что в связи с ограниченным сроком необходимо быстро провести мероприятия по организации лагерей, но если в силу условий на местах не удастся создать лагеря с крытыми бараками, то следует устроить лагеря для содержания русских военнопленных на земле под открытым небом, огороженные только колючей проволокой».
«По отношению к русским военнопленным действовал приказ главного командования германской армии, согласно которому любой немецкий часовой имел право стрелять без всякого предупреждения в том случае, если пленный попытается бежать», — сообщил Остеррайх.
При этом приказ о стрельбе без предупреждения при попытке к бегству действовал лишь по отношению к русским пленным, по отношению к пленным других стран был отдан приказ стрелять лишь после троекратного оклика: «Стой», что соответствовало положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными. «Разница в обращении с русскими пленными и пленными из других стран сказывалась не только в упомянутом мною выше приказе, но и в ряде других вопросов, в частности, нормы питания для русских пленных были установлены более низкие, чем для пленных англичан и французов», — признал Остеррайх.
«С осени 1941 г., когда начали поступать первые русские пленные, и до середины 1943 г., когда я ушел в отставку, только в “Шталаге ХХ-С”, насколько я могу припомнить из донесений, поступавших ко мне, умерли до 6 тысяч русских пленных. Подавляющее большинство из них умерло от истощения и заразных болезней (дизентерия, тиф и другие). Многие из умерших были похоронены в массовых могилах без указания фамилий и имен погребенных, а [с указанием] лишь их лагерных номеров», — говорится в его показаниях. «При попытке к бегству», с его слов, в подчиненных ему лагерях в 1942—1943 годах было застрелено около 300−400 пленных.
«В подчиненных мне “Шталагах” XX Данцигского военного округа только вследствие истощения и болезней умерло свыше 4 тысяч человек, а на Украине — 6−9 тысяч русских военнопленных, трупы которых зарывались массами или одиночками в ямах в районах расположения лагерей. Особенно велика была цифра смертности в районе г. Острогожска. Этих военнопленных вследствие содержания их в окопах и ямах (октябрь 1942 года), истощения и развития тяжелых желудочных и инфекционных заболеваний ежедневно умирало 20−50 человек», — говорится в рассекреченных показаниях генерала.
Бывший военнопленный лагерей в городе Торн рядовой Яков Худяков сообщил, что однажды в воскресенье в лагерь приехала администрация со своими женами и собаками, пленных начали выгонять из бараков во двор, «и те военнопленные, которые были слабже от голода и болезней и шли последними, затравливались собаками». Таким образом пострадало более 10 человек, одного собаки загрызли насмерть, а жены сотрудников администрации, «видя это зрелище, веселились и, удовлетворившись этим зрелищем, уезжали».
Капитан медслужбы Мюллер.
Осенью 1947 года среди немецких военнопленных был установлен капитан медицинской службы Эбергард Мюллер, являвшийся с 14 июня до 29 июля 1942 года начальником терапевтического отделения лагеря «Дулаг-241», известного также как «Картофельный городок», в Симферополе. На допросе он дал показания об убийствах советских военнопленных при помощи впрыскивания яда.
«По приказанию генерал-врача Фаульгербера всех тяжело больных и раненых умерщвляли путем вспрыскивания в вену руки препарата морфия и водорода. После такого укола у больного или раненого пленного случалась воздушная эмболия, и он через 2−3 минуты умирал. На протяжении моей работы в лагере ежедневно в среднем умерщвляли по 20 человек пленных. Таким образом, за 6 недель моей работы в лагере было умерщвлено 900−1000 человек», — говорится в протоколе его допроса в ноябре 1947 года.
Уколы ставились в хирургическом отделении в операционной палате, и, согласно указанию генерал-врача 11-й армии Фаульгербера, умерщвлять пленных заставляли русских врачей, взятых в плен.
По словам Мюллера, немецкие военные врачи хорошо осознавали, что они причастны к совершению военных преступлений. На допросе он сообщил, что его руководитель Фаульгербер предупредил, что он в этом лагере «увидит ужасы, которые как врач совместить не сможет», но все делается по приказу вышестоящих начальников вермахта.
«Он меня предупредил, что все, что я увижу необычное для человека (т. е. те ужасы), я должен хранить в строгой тайне и об этом никому никогда не говорить», — показал Мюллер. По его словам, ему приказали произнести клятву, в которой говорилось, что он «никогда и ни с кем не будет делиться о совершенном в лагере, о том, что выходит из рамок бесчеловечного [отношения]», за разглашение грозило наказание через повешение. Через лагерь, по словам Мюллера, в течение 8 месяцев, до 14 июня 1942 года, прошло 6−7 тысяч русских военнопленных, из которых было умерщвлено 2,5 тысячи.
В опубликованных ФСБ документах говорится, что следствие в отношении 69-летнего фон Остеррайха было прекращено в связи с его смертью 24 октября 1949 года от паралича сердца в ходе лечения в санчасти Лефортовской тюрьмы. Мюллер в связи с отменой смертной казни указом Президиума Верховного совета СССР от 26 мая 1947 года приговором военного трибунала войск МВД Ставропольского края, вынесенным в Пятигорске 28 июля 1948 года, был осужден к 25 годам лагерей.