ФСБ опубликовала документы об убийствах нацистами советских пленных

«С осени 1941 г., когда начали поступать первые русские пленные, и до середины 1943 г., когда я ушел в отставку, только в “Шталаге ХХ-С”, насколько я могу припомнить из донесений, поступавших ко мне, умерли до 6 тысяч русских пленных. Подавляющее большинство из них умерло от истощения и заразных болезней (дизентерия, тиф и другие). Многие из умерших были похоронены в массовых могилах без указания фамилий и имен погребенных, а [с указанием] лишь их лагерных номеров», — говорится в его показаниях. «При попытке к бегству», с его слов, в подчиненных ему лагерях в 1942—1943 годах было застрелено около 300−400 пленных.