Мадьяр потребовал переголосования в одном из округов Венгрии из-за фальсификаций

Партия «Тиса», одержавшая победу на парламентских выборах в Венгрии, будет добиваться проведения повторного голосования в одном из одномандатных избирательных округов. Лидер партии Петер Мадьяр, которому вскоре предстоит занять пост премьер-министра, в субботу, 18 апреля, в соцсети X заявил, что его соперник победил там нечестным путем.
По словам Мадьяра, в округе в области Ваш кандидат правящей партии «Фидес» Петер Аг получил мандат с помощью мошенничества. В этом округе в качестве независимого кандидата был зарегистрирован тезка и однофамилец лидера «Тисы» — также Петер Мадьяр, получивший 909 голосов. В партии считают, что это было сделано по инициативе «Фидес», чтобы отобрать часть голосов у кандидата «Тисы» и обеспечить победу Агу.
— Поэтому ни мы, ни жители области Ваш не можем считать его законно избранным членом парламента, — написал Мадьяр.
Он назвал произошедшее «российской тактикой в ее самой циничной форме» и сознательным обманом избирателей. Полиция уже начала расследование по подозрению в нарушении законодательства о выборах.
По предварительным данным, «Тиса» получит в парламенте 141 место из 199. Коалиция Виктора Орбана — лишь 52 мандата. Явка на выборах составила рекордные 79,56 процента. Новый премьер-министр будет избран на первом заседании парламента, которое может состояться 9 мая.
Мадьяр в четверг, 16 апреля, заявил о том, что не будет работать в кабинете действующего премьер-министра Виктора Орбана.