Павел Дуров назвал 11 «обманов» современного мира

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в социальной сети X резонансное заявление, в котором перечислил, по его мнению, ключевые «обманы» современного мира.
Отвечая на вопрос одного из пользователей, он включил в этот список фармацевтику, пищевую индустрию, образовательную систему, банки, налоги, СМИ, НКО, роскошь, города, государства и институт брака. Кроме того, предприниматель усомнился в самой природе реальности, назвав ее иллюзорной.
Наибольшую реакцию вызвала его позиция в отношении брака. Дуров охарактеризовал его как долгосрочное обязательство без гарантий, которое может обернуться значительными финансовыми и эмоциональными затратами при расторжении. Он также отметил, что в такие отношения, по его мнению, нередко вмешиваются внешние факторы.
Публикация быстро распространилась в социальных сетях и вызвала активные обсуждения среди пользователей и экспертов, оценивающих как содержание высказываний, так и их возможные последствия для общественной дискуссии.
Наблюдатели отмечают, что подобные заявления Дурова укладываются в его ранее озвученную позицию о минимизации влияния государственных и социальных институтов на личную свободу, что регулярно становится предметом широких дискуссий в цифровом и деловом сообществе.
