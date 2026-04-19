Павел Дуров назвал 11 «обманов» современного мира

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в социальной сети X резонансное заявление, в котором перечислил, по его мнению, ключевые «обманы» современного мира.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, он включил в этот список фармацевтику, пищевую индустрию, образовательную систему, банки, налоги, СМИ, НКО, роскошь, города, государства и институт брака. Кроме того, предприниматель усомнился в самой природе реальности, назвав ее иллюзорной.

Наибольшую реакцию вызвала его позиция в отношении брака. Дуров охарактеризовал его как долгосрочное обязательство без гарантий, которое может обернуться значительными финансовыми и эмоциональными затратами при расторжении. Он также отметил, что в такие отношения, по его мнению, нередко вмешиваются внешние факторы.

Публикация быстро распространилась в социальных сетях и вызвала активные обсуждения среди пользователей и экспертов, оценивающих как содержание высказываний, так и их возможные последствия для общественной дискуссии.

Наблюдатели отмечают, что подобные заявления Дурова укладываются в его ранее озвученную позицию о минимизации влияния государственных и социальных институтов на личную свободу, что регулярно становится предметом широких дискуссий в цифровом и деловом сообществе.

Читайте также: Очереди и износ: крематории в крупных городах Украины перегружены.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше