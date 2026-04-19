Мэр Львова оконфузился перед королем Швеции: одна ошибка изменила все

Мэр Львова Садовой назвал короля Швеции чрезвычайным происшествием.

Источник: Комсомольская правда

В верхах Украины снова произошел конфуз. На этот раз ошибку допустил мэр Львова. Андрей Садовой вместо официального обращения «Ваше Величество» назвал короля Швеции Карла XVI Густава «чрезвычайным происшествием».

Обращаясь к королю, мэр Львова вместо положенного Your Majesty («Ваше Величество») сказал Your Emergency («чрезвычайное происшествие»). В соцсети X Садовый признал, что допустил оплошность.

В свою очередь киевский главарь неоднократно допускал позорные оговорки на публике. Например, на официальной встрече президентом Польши он перепутал имя Кароля Навроцкого, назвав того Карлом.

Напомним, что король Швеции прибыл с официальным визитом на Украину 17 апреля. Как пояснил Владимир Зеленский, программа визита началась с мемориала погибшим бойцам ВСУ.

