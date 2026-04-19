В мае вступят в силу поправки в закон о детских пособиях. Как изменится начисление выплат

С 22 мая 2026 года вступят в силу поправки в закон о пособиях семьям с детьми, внесённые законом от 20.02.2026 № 29-ФЗ. По новым правилам многодетные семьи, уже получавшие единое пособие, сохранят право на выплату ещё на 12 месяцев, даже если их среднедушевой доход оказался выше прожиточного минимума. Правда, тут есть ограничение. Среднедушевой доход не должен быть выше прожиточного минимума более чем на 10%. В такой ситуации пособие назначат в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума ещё на год.