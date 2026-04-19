Матвиенко высказалась о Дне памяти жертв геноцида

Матвиенко: день памяти жертв геноцида не дает забыть о последствиях ненависти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. День памяти жертв геноцида советского народа — напоминание о том, к какой катастрофе приводит идеология ненависти и расового превосходства, написала в своем блоге на сайте Совфеда председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.

«День памяти … напоминание о том, к какой катастрофе приводит идеология ненависти и расового превосходства. Ответ тем, кто пытается стереть из истории правду о подвиге и страданиях наших предков. Напоминание всему миру: ценность человеческой жизни нельзя ставить под сомнение, а преступления против человечества не имеют срока давности», — отметила спикер СФ.

По ее словам, День памяти воплощает не только скорбь о погибших.

«Сегодня мир вновь сталкивается с серьезными испытаниями, проходит через очень непростой этап своего развития: размываются нравственные барьеры, героизируется нацизм, разрушаются мемориалы воинам-освободителям. К сожалению, в ряде стран вандализм возводится в ранг государственной политики, где русофобия служит инструментом противодействия России и проводимому нами курсу формирования многополярного мира», — подчеркнула Матвиенко.

Сенатор считает, что сегодня нужно говорить об истории вслух — с коллегами, друзьями, с детьми в кругу семьи.

«Необходимо, чтобы события тех лет полнее отражались в цифровой среде, ведь это еще один мост между поколениями. Через тематические мультимедийные проекты, интерактивные карты, цифровые мемориалы мы можем и должны сделать летопись военного времени ближе и понятнее для молодежи», — отметила она.

Потому что «пока мы помним, мы сильны», написала Матвиенко. Ведь память — нечто гораздо больше, чем знание дат и фактов, подчеркнула законодатель.

«В ней — способность к сопереживанию, осознание цены Победы и, что особенно важно, фундамент национально-культурной идентичности», — написала политик.

По словам спикера Совфеда, по инициативе парламентариев и при поддержке президента РФ памятная дата установлена законом.

«Ее появление — важный шаг государства в сохранении исторической правды и противодействии попыткам переписать историю. Я считаю, что федеральный закон официально закрепил нашу гражданскую и человеческую обязанность помнить и невозможность отрицать это чудовищное преступление. Помнить, чтобы не допустить повторения», — отметила сенатор.

«Давайте вместе почтим память тех, кто стал жертвами геноцида», — написала Матвиенко.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше