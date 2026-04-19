Habertürk: США и Иран договорились по 80% вопросов ядерного досье

Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения по 80 процентам вопросов, касающихся ядерного досье, сообщает Habertürk.
Турецкий телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, переговоры продолжаются.
«Переговорный процесс разделён на несколько направлений, одно из которых — ядерное. По имеющейся информации, по 80 процентам вопросов этого досье уже достигнуто согласие», — говорится в сообщении.
Источники рассказали, что переговоры продолжаются по оставшимся вопросам. США и Иран сохраняют контакт в «рамках текущего диалога».
В материале сказано, что обогащённый уран из Ирана якобы может быть направлен в третью страну, в частности, в Турцию или Пакистан. Речь идёт об объёме 440−450 килограммов.
В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице. В субботу стало известно, что Иран решил перекрыть Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия блокады США.
Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран вместе будут осуществлять вывоз обогащённого урана с иранской территории. По его словам, высокообогащённый уран планируют извлечь с помощью экскаваторов и доставить в США. Иран исключил возможность вывоза обогащённого урана на территорию Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.