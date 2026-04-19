Habertürk: США и Иран договорились по 80% вопросов ядерного досье

Соединённые Штаты и Иран достигли договорённости по 80 процентам вопросов, касающихся ядерного досье, сообщает турецкий телеканал Habertürk.

Источник: Аргументы и факты

Турецкий телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, переговоры продолжаются.

«Переговорный процесс разделён на несколько направлений, одно из которых — ядерное. По имеющейся информации, по 80 процентам вопросов этого досье уже достигнуто согласие», — говорится в сообщении.

Источники рассказали, что переговоры продолжаются по оставшимся вопросам. США и Иран сохраняют контакт в «рамках текущего диалога».

В материале сказано, что обогащённый уран из Ирана якобы может быть направлен в третью страну, в частности, в Турцию или Пакистан. Речь идёт об объёме 440−450 килограммов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице. В субботу стало известно, что Иран решил перекрыть Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия блокады США.

Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран вместе будут осуществлять вывоз обогащённого урана с иранской территории. По его словам, высокообогащённый уран планируют извлечь с помощью экскаваторов и доставить в США. Иран исключил возможность вывоза обогащённого урана на территорию Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.

