Компания Трампа построит 70-этажную башню в Грузии

Компания Trump Organization планирует строительство многофункционального небоскрёба в Тбилиси.

Компания Trump Organization планирует строительство многофункционального небоскрёба в Тбилиси. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей партнёров проекта.

Речь идёт о комплексе Trump Tower Tbilisi высотой около 70 этажей, который может стать самым высоким зданием в столице Грузии. Проект предусматривает создание жилых резиденций премиум-класса, а также коммерческих и торговых площадей.

Архитектурную часть разрабатывает американская компания Gensler. В проекте также участвуют грузинские девелоперы Archi Group и Biograpi Living, а также нью-йоркская Sapir Organization.

Операционное управление Trump Organization с 2017 года осуществляют сыновья бывшего президента США Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший. Сам Дональд Трамп сохраняет контроль над компанией через механизм слепого траста.

Ожидается, что проект станет одним из крупнейших девелоперских инициатив в регионе и привлечёт внимание международных инвесторов.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что реализация подобных проектов в Тбилиси связана с ростом интереса к грузинскому рынку со стороны иностранных инвесторов, а также с активным развитием городской инфраструктуры и туристического сектора, что повышает привлекательность столицы для крупных девелоперских инициатив.

