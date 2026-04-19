Компания Трампа построит 70-этажную башню в Грузии

Компания Trump Organization планирует строительство многофункционального небоскрёба в Тбилиси. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей партнёров проекта.
Речь идёт о комплексе Trump Tower Tbilisi высотой около 70 этажей, который может стать самым высоким зданием в столице Грузии. Проект предусматривает создание жилых резиденций премиум-класса, а также коммерческих и торговых площадей.
Архитектурную часть разрабатывает американская компания Gensler. В проекте также участвуют грузинские девелоперы Archi Group и Biograpi Living, а также нью-йоркская Sapir Organization.
Операционное управление Trump Organization с 2017 года осуществляют сыновья бывшего президента США Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший. Сам Дональд Трамп сохраняет контроль над компанией через механизм слепого траста.
Ожидается, что проект станет одним из крупнейших девелоперских инициатив в регионе и привлечёт внимание международных инвесторов.
Эксперты рынка недвижимости отмечают, что реализация подобных проектов в Тбилиси связана с ростом интереса к грузинскому рынку со стороны иностранных инвесторов, а также с активным развитием городской инфраструктуры и туристического сектора, что повышает привлекательность столицы для крупных девелоперских инициатив.
