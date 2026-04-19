Круизный лайнер с туристами сообщил об инциденте в Ормузском проливе

Капитан крупного лайнера доложил о «всплеске воды в непосредственной близости от судна» вблизи берега Омана.

Источник: Комсомольская правда

Во время следования через Ормузский пролив один из четырех круизных теплоходов доложил о происшествии рядом с собой. Об этом свидетельствуют данные судовых навигационных систем.

Согласно данным британского Центра координации морских торговых перевозок (UKMTO), капитан круизного судна доложил о «всплеске воды в непосредственной близости от судна». Теплоход находился на удалении около 5 км от берегов Омана. В UKMTO не стали раскрывать ни название лайнера, ни точное время инцидента.

По данным на 16:30 мск, Celestyal Journey продолжает путь в Оманском заливе к порту Хор-Факкан в ОАЭ. Информация о других трех судах обновлялась около 15:00 по мск — тогда они выходили из Ормузского пролива.

По данным Fox News, экипаж круизного лайнера в США спас из воды мужчину, дрейфовавшего посреди океана со своим котом.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше