Круизный лайнер с туристами сообщил об инциденте в Ормузском проливе

Во время следования через Ормузский пролив один из четырех круизных теплоходов доложил о происшествии рядом с собой. Об этом свидетельствуют данные судовых навигационных систем.
Согласно данным британского Центра координации морских торговых перевозок (UKMTO), капитан круизного судна доложил о «всплеске воды в непосредственной близости от судна». Теплоход находился на удалении около 5 км от берегов Омана. В UKMTO не стали раскрывать ни название лайнера, ни точное время инцидента.
По данным на 16:30 мск, Celestyal Journey продолжает путь в Оманском заливе к порту Хор-Факкан в ОАЭ. Информация о других трех судах обновлялась около 15:00 по мск — тогда они выходили из Ормузского пролива.
По данным Fox News, экипаж круизного лайнера в США спас из воды мужчину, дрейфовавшего посреди океана со своим котом.