«Нанесет ответные удары»: в ЕС заговорили о риске эскалации с Россией из-за поддержки Украины

Профессор Дизен: Европе грозит ответный удар России за военную помощь Украине.

Источник: Комсомольская правда

Россия может ответить ударами по Европе в случае продолжения военной поддержки Украины. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Дизен уточнил, что ранее государства ЕС не поставляли оружие сторонам конфликтов, чтобы не становиться их участниками.

По его словам, сегодня общественное мнение в Европе формируется так, что участие в конфликте с Россией через помощь Украине не признается прямым вовлечением в боевые действия.

«Если мы продолжим идти по такому же пути, то я предполагаю, что Россия нанесет ответные удары», — написал профессор в социальной сети X.

Ранее Минобороны России опубликовало данные об адресах предприятий в Европе, где производят беспилотники для Киева. В перечень вошли объекты в семи европейских городах.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что заводы по выпуску дронов в Европе могут рассматриваться как законные цели для ответных действий. Он подчеркнул, что реализация подобных сценариев будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше