«Нанесет ответные удары»: в ЕС заговорили о риске эскалации с Россией из-за поддержки Украины

Россия может ответить ударами по Европе в случае продолжения военной поддержки Украины. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Дизен уточнил, что ранее государства ЕС не поставляли оружие сторонам конфликтов, чтобы не становиться их участниками.
По его словам, сегодня общественное мнение в Европе формируется так, что участие в конфликте с Россией через помощь Украине не признается прямым вовлечением в боевые действия.
«Если мы продолжим идти по такому же пути, то я предполагаю, что Россия нанесет ответные удары», — написал профессор в социальной сети X.
Ранее Минобороны России опубликовало данные об адресах предприятий в Европе, где производят беспилотники для Киева. В перечень вошли объекты в семи европейских городах.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что заводы по выпуску дронов в Европе могут рассматриваться как законные цели для ответных действий. Он подчеркнул, что реализация подобных сценариев будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.