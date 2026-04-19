Оперштаб Кубани: обломки БПЛА упали в районе морского порта в Ейске

Обломки беспилотного летательного аппарата украинских войск упали в районе морского порта в городе Ейске, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Источник: Аргументы и факты

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упали в районе морского порта в городе Ейске, сообщает оперштаб Краснодарского края.

В результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, возгорания не зафиксированы.

«В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщениию.

Кроме того, в оперштабе Кубани заявили, что обломки БПЛА повредили три частных дома в Ейске. Пострадавших нет.

«В Ейске из-за падения обломков БПЛА в трёх частных домах выбило окна. Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — сказано в публикации оперштаба Краснодарского края в Telegram.

Напомним, в четверг беспилотники атаковали Сочи, Новороссийск и Туапсе. В Сочи были повреждены дома. В Туапсе в результате атаки БПЛА погибли два человека, в том числе ребёнок.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше