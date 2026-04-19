Оперштаб Кубани: обломки БПЛА упали в районе морского порта в Ейске

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упали в районе морского порта в городе Ейске, сообщает оперштаб Краснодарского края.
В результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, возгорания не зафиксированы.
Кроме того, в оперштабе Кубани заявили, что обломки БПЛА повредили три частных дома в Ейске. Пострадавших нет.
Напомним, в четверг беспилотники атаковали Сочи, Новороссийск и Туапсе. В Сочи были повреждены дома. В Туапсе в результате атаки БПЛА погибли два человека, в том числе ребёнок.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.