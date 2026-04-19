Минфин США в субботу сообщил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Ослабления санкций распространяются на сырьё, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
В своей публикации Дмитриев привёл критику со стороны демократов (губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и экс-посла США в Украине Стивана Пайфера), а также западных СМИ — Wall Street Journal, Politico, Bloomberg.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что продление снятия санкций с российской нефти вызовет «истерику и вой» в Евросоюзе и Британии. По его словам, многие страны, включая США, всё лучше осознают роль российских энергоресурсов для глобальной стабильности, а сами санкции он назвал неэффективными и деструктивными.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.