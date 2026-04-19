Народные приметы на 19 апреля: сегодня лучше помолчать

По народному календарю сегодня Тихий день, Евтихий Тихий, Евтихий Спокойный. Этот день старались провести как можно тише, ограничивая разговоры и шумную деятельность. Во время уединенных прогулок в лесу или поле наблюдали за пробуждением природы. По поверьям, это помогает услышать «голос земли» и настроиться на природные ритмы, человек, который провел Тихий день в полном молчании, получит особую защиту от болезней и несчастий на весь год. Загаданные сегодня в тишине желания имеют особую силу и обязательно сбудутся. На Евтихия проводили обряд «умывания тишиной». Женщины до восхода солнца набирали воду в источниках или колодцах, стараясь не издавать при этом ни звука. Этой «тихой водой» умывали всех членов семьи, особенно детей и болеющих. Считалось, что такое умывание дарует спокойный характер, крепкое здоровье и защиту от сглаза и порчи.
Сегодня можно заготавливать почки берез, молодые побеги сосны, первоцветы и другие весенние растения для приготовления лечебных настоев и отваров.
Запрещено сегодня шуметь и громко разговаривать, нарушение тишины привлечет беды и несчастья, спугнет удачу. Не стоит заниматься тяжелой физической работой или начинать новые дела, рубить деревья и ломать ветки.
Сегодня лучше заниматься спокойными домашними делами, размеренная работа привлечет в дом покой и достаток.
Народные приметы на 19 апреля:
— день выдался безветренным и спокойным — к теплому и урожайному лету;
— дует сильный ветер — к неурожаю;
— идет дождь — к хорошему урожаю;
— опустился утренний туман — лето будет влажным и благоприятным для роста грибов и ягод;
— ясное и звездное небо — к теплой погоде в ближайшие недели.
Источник: astromeridian.ru.