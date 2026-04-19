Народные приметы на 19 апреля: сегодня лучше помолчать

По народному календарю сегодня Тихий день, Евтихий Тихий, Евтихий Спокойный. Этот день старались провести как можно тише, ограничивая разговоры и шумную деятельность. Во время уединенных прогулок в лесу или поле наблюдали за пробуждением природы. По поверьям, это помогает услышать «голос земли» и настроиться на природные ритмы, человек, который провел Тихий день в полном молчании, получит особую защиту от болезней и несчастий на весь год. Загаданные сегодня в тишине желания имеют особую силу и обязательно сбудутся. На Евтихия проводили обряд «умывания тишиной». Женщины до восхода солнца набирали воду в источниках или колодцах, стараясь не издавать при этом ни звука. Этой «тихой водой» умывали всех членов семьи, особенно детей и болеющих. Считалось, что такое умывание дарует спокойный характер, крепкое здоровье и защиту от сглаза и порчи.