19 апреля в календаре: день подснежника, науки, полиграфии и Антипасха

Если день тихий, без ветра — ждите раннего урожая яровых. Началось сокодвижение у клёнов и других деревьев — наступит тёплая погода. Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца. Если ветра нет — можно ожидать хорошего урожай зерновых культур. Если ворона вьет гнездо на дереве высоко, весной возможно большое половодье. Коли куры весной рано сходят с насеста, лето плохим простоит, и наоборот. Если дикие утки строят свои гнезда у самой воды, то лето будет сухое, а чем дальше от водоемов — тем дождливее. Утки весной прилетели жирные — весна будет холодная, долгая. Коли Евтихий разъярится, ветром бьет-крестьянину горе: колос собьет. На Евтихия день тихий — к урожаю зерновых. Коли сегодня ветрено — хлеб будет плохим. Безветрие сулит прекрасный урожай хлеба.