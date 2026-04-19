19 апреля в календаре: день подснежника, науки, полиграфии и Антипасха

Какой сегодня праздник.
День владельцев домашних животных Красная горка День велосипеда Всемирный день здоровья печени День подснежника День путешествующей улыбки День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи День советской науки в СССР Шутливый день Праздник читателя этикеток День российской полиграфии День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов День юридической службы МВД РФ День работников службы занятости РФ Всемирный день синдрома раздраженного кишечника День работника ломоперерабатывающей отрасли День врождённой диафрагмальной грыжи Всемирный день филэллина День памяти равноапостольного Мефодия, архиепископ Моравского День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского День памяти святых 120 персидских мучеников День памяти преподобной Платониды Сирской.
Именины.
Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков.
Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный.
Этот день получил название в честь двух святых — архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в 6 веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в 3 веке.
На Руси по дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».
На Евтихия обычно зацветают яблони. В русском фольклоре они всегда были символом девичьей красоты и невинности, поэтому в свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету. В этот день нужно было уважить яблоню — поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Не грех было откушать и моченых яблочек — если, конечно, они сохранились до весны.
События.
1783 год — издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России.
1897 год — состоялся первый Бостонский марафон.
1925 год — в СССР впервые вышла в эфир радиопередача «Пионерская зорька» (0+).
1935 год — в СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак».
1943 год — организовано Главное управление контрразведки «Смерш».
1965 год — сформулирован «закон Мура».
1970 год — на Волжском автомобильном заводе выпущен первый автомобиль — ВАЗ-2101 «Жигули».
1971 год — стартовала первая в мире пилотируемая орбитальная станция «Салют-1».
1977 год — катастрофа Ан-24 в Моэ, в результате которой погиб 21 человек.
1984 год — официально утверждён национальный гимн Австралии.
1991 год — принятие закона РФ № 1031−1 «О занятости населения в Российской Федерации», образование службы занятости населения России.
1995 год — теракт в Оклахома-Сити, погибли 168 человек.
2005 год — конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счёту папу римского, им стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.
2011 год — 84-летний Фидель Кастро покинул пост Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, который занимал с 1961 года.
2021 год — вертолёт НАСА Ingenuity стал первым летательным аппаратом землян, совершившим полёт на другой планете.
В этот день родились.
Давид Рикардо (1772 — 1823 г.), английский экономист, классик политической экономии.
Григорий Мясоедов (1834 — 1911 г.), русский живописец, художник-передвижник.
Николай Цингер (1842 — 1918 г.), русский астроном, геодезист и картограф.
Михаил Муравьев (1845 — 1900 г.), российский государственный деятель, граф, дипломат.
Александр Птушко (1900 — 1973 г.), советский кинорежиссер и режиссер мультфильмов, мастер сказочного жанра.
Вениамин Каверин (1902 — 1989 г.), советский писатель, военный корреспондент.
Георгий Марков (1911 — 1991 г.), советский писатель и общественный деятель.
Бронислав Виногродский (1957 г.), китаевед, переводчик, писатель, общественный деятель.
Луис Мигель (1970 г.) мексиканский эстрадный певец.
Ирина Нельсон (1972 г.), российская певица, автор песен, продюсер и солистка группы Reflex.
Мария Шарапова (1987 г.), российская теннисистка, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России.
Народные приметы.
Если день тихий, без ветра — ждите раннего урожая яровых. Началось сокодвижение у клёнов и других деревьев — наступит тёплая погода. Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца. Если ветра нет — можно ожидать хорошего урожай зерновых культур. Если ворона вьет гнездо на дереве высоко, весной возможно большое половодье. Коли куры весной рано сходят с насеста, лето плохим простоит, и наоборот. Если дикие утки строят свои гнезда у самой воды, то лето будет сухое, а чем дальше от водоемов — тем дождливее. Утки весной прилетели жирные — весна будет холодная, долгая. Коли Евтихий разъярится, ветром бьет-крестьянину горе: колос собьет. На Евтихия день тихий — к урожаю зерновых. Коли сегодня ветрено — хлеб будет плохим. Безветрие сулит прекрасный урожай хлеба.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
