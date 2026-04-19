Life.ru узнал, как законно заставить соседа снести баню, если её крыша заливает ваши грядки

Ранее Life.ru писал, когда съёмка соседей переходит черту закона и грозит штрафом. Сама по себе видеосъёмка во дворе или в подъезде не запрещена. Это места общего пользования, где человек находится на виду у других. Нарушение начинается тогда, когда камера направлена не на места общего пользования, а на конкретного человека, окна соседних квартир, балконы или иные приватные зоны. Если запись выкладывают в интернет, отправляют в соседские чаты или передают третьим лицам, это может быть квалифицировано как распространение персональных данных без согласия человека.