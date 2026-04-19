Новые подробности инцидента со стрельбой в Киеве: увеличилось число погибших

Количество жертв стрельбы в Киеве достигло шести, одна из раненых скончалась в больнице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«В больнице только что умерла женщина, которая была среди 10 госпитализированных раненых стрелявшим… Таким образом, в общем в результате стрельбы уже шесть погибших», — написал украинский градоначальник в Telegram-канале.
По его словам, погибшей было около 30 лет, ее личность устанавливается.
Как отметил мэр, медицинскую помощь на месте получили шесть человек. В их числе был четырёхмесячный ребенок, он отравился угарным газом в квартире. Отец и мать малыша отказались от его госпитализации.
Днем 17 апреля неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве. Когда полицейские прибыли на место, мужчина укрылся в одном из местных магазинов и захватил заложников.
Спустя некоторое время киевский главарь Владимир Зеленский подтвердил стрельбу в украинской столице. Он заявил, что при стрельбе в Киеве погибли пять человек, еще 10 были ранены.
Позднее в украинском МВД прокомментировали ЧП. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что у злоумышленника имелось легально зарегистрированное оружие — карабин. Украинские специалисты установили, что злоумышленник 1968 года рождения.
По версии МВД Украины, преступник вышел из дома, двинулся по улице и открыл огонь по людям, не выдвигая никаких требований. Он расстреливал жертв в упор, и, по словам Клименко, у тех практически не оставалось шансов выжить.
Клименко рассказал, что злоумышленник удерживал заложников в супермаркете. Переговорщики работали с ним 40 минут, но он не шел на контакт. После этого был проведен штурм. Когда спецназ ворвался в здание, мужчина застрелил одного заложника и попытался оказать вооруженное сопротивление, однако был ликвидирован.
Как отмечал обозреватель KP.RU Александр Гришин, у нападавшего мужчины случился нервный срыв. Всего за несколько дней до этого его насильно призвали на службу в ВСУ. Он дезертировал из части, вернулся домой в Киеве, достал автомат, поджег собственную квартиру.
По одной из неподтвержденных версий, как ранее писал KP.RU, стрелявший — некий Дмитро Васильченков. Ранее он являлся военнослужащим ВСУ: до 2004 года был приписан к батальону материально-технического обеспечения 254-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Донецкой области.