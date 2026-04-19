Дебютный бой Вологдина в UFC завершился вничью

Соперником россиянина был мексиканский боец Джон Кастаньеда.

ОТТАВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бой между россиянином Марком Вологдиным и мексиканцем Джоном Кастаньедой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) завершился вничью. Турнир UFC Fight Night 273 прошел в канадском Виннипеге.

Двое из арбитров поставили одинаковые баллы (28:28), третий судья посчитал россиянина победителем поединка (29:27). Во втором раунде с Кастаньеды сняли балл за повторный удар в пах.

Вологдину 18 апреля исполнилось 26 лет, он провел первый поединок в UFC. В смешанных единоборствах на его счету 12 побед, 4 поражения и 2 ничьих. Кастаньеде 34 года, в его активе 21 победа, 8 поражений и 1 ничья.