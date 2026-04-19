КНДР запустила ракету неопределенного типа в восточном направлении

Власти КНДР осуществили запуск ракеты неопределенного типа в восточном направлении. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
По данным южнокорейских военных, была запущена как минимум одна ракета, направление которой было определено как восточное. Предыдущий запуск баллистических ракет со стороны КНДР состоялся 8 апреля.
Ранее КНДР запустила более десяти баллистических ракет в Японское море. ОКНШ усилили боевую готовность на случай дополнительных ракетных запусков, обмениваясь информацией с США и Японией.
Как сообщал KP.RU, КНДР уже запускала баллистическую ракету в восточном направлении. По данным береговой охраны Японии, воздушная цель упала в прибрежные воды практически сразу после взлета.