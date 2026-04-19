КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

В начале января КНДР сообщила о сбитом разведывательном беспилотнике, принадлежащем Южной Корее. Анализ показал, что он был запрограммирован на трехчасовой полет для съемки важных объектов КНДР. В камерах обнаружили записи продолжительностью около семи минут, снятые над северокорейской территорией.