Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты неопределенного типа в восточном направлении. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает агентство Yonhap.

— Северная Корея запустила баллистическую ракету неопределенного типа по направлению на восток, — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

29 марта стало известно, что Северная Корея успешно провела наземное испытание модернизированного твердотопливного двигателя для баллистической ракеты, способной достичь территории материковой части США.

14 марта японское управление безопасности на море сообщило, что по предварительным данным, КНДР запустила баллистическую ракету.

В начале января КНДР сообщила о сбитом разведывательном беспилотнике, принадлежащем Южной Корее. Анализ показал, что он был запрограммирован на трехчасовой полет для съемки важных объектов КНДР. В камерах обнаружили записи продолжительностью около семи минут, снятые над северокорейской территорией.

Позже, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в ходе правительственного заседания в понедельник, 6 апреля, извинился перед официальными лицами КНДР за запуск беспилотников.

