США доигрались: президент Колумбии пригрозил Штатам большим восстанием в Латинской Америке

В Латинской Америке возможно восстание против Соединенных Штатов. Это может произойти из-за нежелания Вашингтона пересмотреть свою линию поведения в регионе, построенную на вымогательстве и шантаже. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в интервью испанской газете El Pais.
«Это система, подобная той, что существовала при короле Испании столетия назад. И каков был ответ Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — сказал Петро.
По его убеждению, Вашингтон использует санкционный механизм для шантажа тех стран, чья политическая линия не совпадает с американской.
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с колумбийским лидером 3 февраля. По итогам встречи Трамп анонсировал совместную работу государств по противодействию наркотической угрозе.