В Британии рассматривают выпуск военных облигаций для увеличения бюджета обороны

Министр финансов Британии Рэйчел Ривс рассматривает вариант выпуска так называемых «военных облигаций» для увеличения финансирования оборонного сектора. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.
Аналогичную инициативу ранее предлагал лидер оппозиционной партии «Либеральные демократы» Эд Дейви. Он выступал с идеей выпуска подобных облигаций на сумму около 20 млрд фунтов стерлингов (около 27,1 млрд долларов).
Согласно плану Дейви, граждане Великобритании могли бы предоставлять государству средства в форме облигаций сроком от двух до трех лет с доходностью, сопоставимой с обычными государственными ценными бумагами.
Ранее KP.RU сообщал, что Минфин Британии отказался предоставить финансирование в размере 271 млн долларов для размещения войск страны на Украине после завершения конфликта. Теперь денежный вопрос полностью перейдет к британскому Министерству обороны.