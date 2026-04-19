Мошенники предлагают россиянам авиабилеты по «спецтарифу»

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД и предлагают россиянам билеты по «спецтарифу», в письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Апрель — начало активного бронирования билетов на майские праздники и лето. Мошенники рассылают письма от имени авиакомпаний и РЖД с предложением “выкупить билеты по специальному тарифу” или “подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы”. В письме содержится фишинговая ссылка на сайт-клон», — рассказали там.

Целевой группой такой схемы являются россияне, планирующие отпуск в ближайшие месяцы, в частности, семьи с детьми. Схема актуальна для апреля, так как на этот месяц приходится пик продаж билетов на праздничные даты, указали в «Мошеловке».

Платформа советует покупать билеты только через официальные сайты перевозчиков или проверенные приложения.

«Не переходите по ссылкам из писем. Если пришло сообщение о проблемах с бронью, зайдите в свой аккаунт на сайте перевозчика напрямую. Критично относитесь к слишком выгодным предложениям в рассылках», — заключили там.